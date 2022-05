BMW iX M60, de elektrische Lamborghini Urus? – rijtest en video

Met een slordige 619 pk is de nieuwe BMW iX M60 haast net zo krachtig als een Lamborghini Urus. Hoe bevalt deze iX M60 in de praktijk?

Bij BMW zijn ze groot fan van drie letters. Laten we beginnen met X. Die staat voor SUV’s, iets waarmee BMW op dit moment uitstekende zaken doet. De letter i staat natuurlijk voor de elektrificatiestrategie van het merk. En dan is er nog die grote M. BMW M heeft als afdeling de leiding over alle high-performance modellen van BMW. Voor het eerst brengt BMW een model op de markt waarbij al die letters worden gebundeld. De BMW iX M60 is geboren.

BMW iX M60 is M Performance-model

Even for the record: samen met de BMW i4 M50 staat de iX M60 voor de overgang van BMW M naar het segment van geëlektrificeerde sportauto’s. In de toekomst staat er nog veel meer op stapel. Denk bijvoorbeeld aan de BMW XM, een plug-in hybride met V8-motor en dik 700 pk. En 100 procent elektrische, volwaardige BMW M-modellen mag je ook verwachten. De iX M60 moet je zien als een M Performance-model.

Indrukwekkend vermogen

Laten we het allereerst even hebben over de aandrijflijn. De BMW iX M60 heeft twee elektromotoren. Die op de achteras is het meest krachtig: 490 pk maar liefst! De elektromotor op de vooras schopt het tot 258 pk waardoor een systeemvermogen ontstaat van 619 pk. Nog veel meer indrukwekkend is het systeemkoppel. In ‘normale toestand’ beschik je over 1.015 Nm aan trekkracht. Selecteer je standje Sport en maak je gebruik van Launch Control, dan heb je heel even zelfs 1.100 Nm. De 0-100-sprint duurt slechts 3,8 seconden en de topsnelheid is begrensd op 250 km/u, daar waar de iX xDrive40 en iX xDrive50 het voor het gezien houden bij 200 km/u.

Schokjes tijdens Launch Control

Indrukwekkend is hoe BMW dit vermogen op straat krijgt. De acceleratie is intens en continu. Launch Control voelt bijzonder aan, want met beide voeten op de pedalen begint de auto kunstmatig wat schokjes op de achteras te geven om te simuleren dat hij klaar voor de start is. Haal vervolgens je voet van het rempedaal en de iX M60 sprint al zakkend in zijn luchtvering richting 100 km/u. Keer op keer. De beelden in de video spreken boekdelen. En elke sessie zit je vol verbazing in je stoel. Het blijft bizar dat ongeveer 2.600 kilogram aan voertuiggewicht zo snel van zijn plek komt.

BMW IconicSounds Electric

Opvallend genoeg produceert de BMW iX M60 ook een ‘motorgeluid’. Dit geluid is door BMW in samenwerking met Hans Zimmer ontwikkeld. Tijdens het opstarten van de auto klinkt er een sportief riedeltje. Tijdens het rijden zorgt BMW IconicSounds Electric voor een bijzondere soundtrack. Een beetje techno, een beetje oldschool, eigenlijk helemaal niet slecht. Zo goed als het geluid van een Porsche Taycan is het niet, maar het geluid geeft wel voldoende feedback op iedere beweging van het stroompedaal. De geluiden zijn aangepast op de instelling van de Driving Experience Control. In My Mode Sport is het geluid wat krachtiger. Zonder meer geen straf om dit geluid te horen bij accelereren.

Geen driftmodus

Weet dat de aandrijflijn van de BMW iX M60 onder normale rijomstandigheden uitsluitend de achterwielen aandrijven. Heeft met efficiëntie en het vergroten van de actieradius te maken. Bij sterke acceleratie of wielslip schakelt de elektromotor op de vooras bij. Een driftmodus ontbreekt. Past volgens BMW niet bij dit model en bovendien is het bij een elektromotor – met instant koppel – een hele uitdaging om dit vloeiend te krijgen. Technisch zijn er simpelweg heel wat belemmeringen voor een Drift Mode.

Zware batterij!

De batterij van de BMW iX M60 is een 105,2 kWh lithium-ion batterij (bruto 111,5 kWh). Deze batterij weegt een stevige 635 kilogram. De actieradius komt uit op 561 kilometer volgens de WLTP-testnorm, daar waar de iX xDrive50 met dezelfde batterij het tot 630 kilometer (WLTP) schopt. De iX xDrive40 heeft een 76,6 kWh-batterij, goed voor 425 kilometer op een volle lading stroom (WLTP).

Voor het overzicht ook even direct wat prijzen:

BMW iX xDrive40 – 326 pk – 76,6 kWh – 425 km WLTP – 87.329 euro

BMW iX xDrive50 – 523 pk – 111,5 kWh – 630 km WLTP – 107.539 euro

BMW iX M60 – 619 pk – 111,5 kWh – 561 km WLTP – 134.839 euro

Opladen BMW iX M60

Ook belangrijk bij een elektrische auto: de oplaadtijden. De BMW iX M60 kan AC laden tot 11 kW en DC snelladen tot 195 kW. Daarmee is de accu van de BMW iX M60 in zo’n 35 minuten op te laden van 10 tot 80 procent. Bovendien is de actieradius bij een laadstatus van 10 procent met DC snelladen in 10 minuten met 150 km te verlengen. Realiseer wel dat de laadsnelheid bij ongeveer 50 procent acculading afneemt.

Het onderstel

Het onderstel van de BMW iX M60 is verrassend comfortabel en weet het forse gewicht van deze elektrische SUV goed te maskeren. Hoe heeft BMW dat geflikt? In ieder geval met voorwielophanging met dubbele draagarmen, een five-link achteras en elektrische Servotronic variabele besturing en op de achteras zijn ook stabilisatorstangen toegepast. Adaptieve luchtvering voor en achter met elektronisch aangestuurde schokdempers is ook standaard.

Herkenningspunten

Optisch zijn er niet heel veel verschillen met een iX xDrive40 of iX xDrive50. Bij de BMW iX M60 zijn de remklauwen uitgevoerd in blauw en voorzien van een M logo. Op de zijpanelen van de voor- en achterzijde sieren M logo’s in de nieuwe afwerking hoogglans zwart/Titanium Bronze. De 22-inch wielen hebben Titanium Bronze afwerking of een carbon finish.

Uitrusting interieur

Je krijgt verder BMW Live Cockpit Professional, Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System, BMW Laser Light, Comfort Access, Active Seat Ventilation voor bestuurder en voorpassagier en het Heat Comfort Pack standaard. Ongeacht de gekozen weergave of geactiveerde My Mode is links op het informatiedisplay het M logo zichtbaar.

Sofa seats

Performancestoelen heeft de iX M60 dan weer niet. Dat is best jammer, want de sofa’s die BMW nu plaatst bieden niet maximale zijdelingse steun. Dat had beter gekund, bijvoorbeeld door sportiever meubilair te plaatsen in het interieur. Volgens BMW waren deze ‘sofa seats’ een bewuste keuze, want de iX is als ‘lounge op wielen’ bedacht. In dit geval dus een lounge met 619 pk en 1.100 Nm.

Conclusie

Dus zeg het maar, de BMW iX M60 of toch liever een snelle versie van de Mercedes-Benz EQS SUV? Of geniet toch een Tesla Model X de voorkeur? In de rijtest video gaan we in ieder geval nog dieper in op de nieuwe iX M60. Kijken dus! Een ding is zeker: de BMW iX M60 is geen elektrische Lamborghini Urus. Het is een luxe, comfort-SUV met extreem veel power. De auto weet dat vermogen ook goed op straat te krijgen, maar het is geen supersport-SUV. Die rol zal de BMW XM op zich nemen. Deze BMW iX M60 is er voor de mensen die zowel luxe als flink wat power wensen. Kost met 135 mille wel wat, maar je krijgt er ook echt iets bijzonders voor terug.