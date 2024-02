Echt waar: deze SUV is NIET Chinees

Ben je fan van China, maar wil je geen Chinese auto? Dan is dit de auto die je moet hebben.

Veel merken lopen te koop met het land waar ze vandaan komen. Denk bijvoorbeeld aan de Britse vlag in de achterlichten van een Mini (ook al zou een Duitse vlag toepasselijker zijn), of het labeltje met een Zweedse vlag in een Volvo. Bij Chinese merken zie je dat een stuk minder. In een BYD of een Nio zul je geen Chinese vlaggen of andere Chinese symbolen zien.

We hebben nu een auto voor ons die wél overladen is met Chinese symbolen, maar dit is een auto die juist niet uit China komt. Dit is de Range Rover Dragon Edition van Overfinch. Een Britse auto dus, die onderhanden is genomen door een Britse tuner.

De special edition is geïnspireerd op het Chinese nieuwjaar, wat deze week ingaat (de Chinezen lopen op dat punt een beetje achter). Volgens de Chinese astrologie is 2024 het Jaar van de Draak. Dit thema spreekt de Britten kennelijk erg aan, want Rolls-Royce kwam ook al met vier drakenauto’s.

Overfinch pakt het wat minder subtiel aan dan Rolls-Royce: het drakenthema is heel prominent aanwezig in het interieur. Op meerdere plekken zijn er complete draken te zien en de stoelen zijn volledig bekleed met een schubbenpatroon. Wat het Chinese karakter op de hoofsteunen betekent hoeven we ook niet uit te leggen.

Het is vooral het interieur wat deze Range Rover bijzonder maakt, maar de velgen zijn ook nog het vermelden waard. Dit zijn gloednieuwe 24 inch honingraatvelgen van Overfinch, die voor de gelegenheid zijn gedecoreerd met – je raadt het al – een draak. Verder is de auto voorzien van de bodykit die we al kennen van Overfinch.

De Range Rover Dragon Edition wordt gebouwd in een oplage van acht stuks. Je hoeft geen Chinees te zijn om er eentje te kopen, want Overfinch benadrukt dat de Dragon Edition wereldwijd beschikbaar is. Al zul je toch wel enige affiniteit met China moeten hebben, wil je zo’n auto bestellen.