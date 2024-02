Rolls-Royce creëert vier draken van auto’s

En nee, niet omdat ze vulgair samen zijn gesteld, gewoon echt omdat deze Rolls-Royce modellen draken zijn.

Op ‘onze’ kalender is het nieuwe jaar alweer 33 dagen oud, maar volgens de maankalender barst het nieuwe jaar bijna los. Het jaar in kwestie is altijd vernoemd naar een dier. Het aankomende jaar is dan ook het jaar van de draak. Helemaal voor China is dat een mooie bijkomstigheid voor de al bekende Chinese draak.

Jaar van de draak

Daarnaast is de draak een mooi figuur om af te beelden. Zo vindt ook Rolls-Royce, die maar al te graag drie speciale modellen uit brengt in het thema van het jaar van de draak.

Het gaat om bovenstaande Cullinan en drie Phantoms, waarvan we overigens maar twee te zien krijgen. Voor de exemplaren van de Rolls-Royce Phantom is dankbaar gebruik gemaakt van de vernieuwingen aan het model, waaronder de epische putdekselvelgen.

Details

Bij Rolls-Royce zit de duivel, of in dit geval de draak, hem altijd in de details. Vreemd genoeg mogen we dus niet genieten van de cijfertjes zoals manuren en individuele stiksels.

Geintje natuurlijk! Rolls-Royce zou Rolls-Royce niet zijn als we niet te horen kregen dat de gestikte draken in de hoofdsteunen bestaan uit 5.449 stiksels die 20 manuren kostten om te stikken. Daarnaast krijg je een sterrenhemel met rode LED-jes voor het eerst, gecombineerd met een gigantische afbeelding van een rode draak gevormd door de sterren. Deze bestaat uit 677 individuele ‘sterren’.

Rood

De kleur rood speelt ook een grote rol bij de drie exemplaren van Rolls-Royce. Zo heeft de Cullinan een rood exterieur, met een zilver contrast. Bij één van de Phantoms is het andersom, maar speelt rood ook een rol in de handgeverfde schouderlijn en in de velgen. Ook heeft de zilveren Phantom een afbeelding van een draak geverfd onder de lijn.

De ‘galerij’ in het interieur van Rolls-Royce biedt de ruimte aan een eveneens met de hand geverfde afbeelding van een draak. De rest van het interieur zien we alleen in schetsvorm en we weten niet eens of elke auto dit voorbeeld volgt.

Uiteraard zijn dit compleet op maat gemaakte auto’s en zijn ze dus al verkocht aan klanten die ze op deze manier samen wilden stellen. Rolls-Royce maakt uiteraard niet bekend wie ze heeft gekocht, maar waar ze heen gaan lijkt ons evident.