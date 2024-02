Dit is de nieuwe auto van Bottas en Zhou!

Vergeet Alfa Romeo, Stake F1 Team is hier met een gloednieuwe auto.

Laten we eerlijk zijn: de onthullingen van F1-liveries zijn meestal niet heel spannend, ook al proberen de teams zoveel mogelijk hype te creëren. De Ferrari is ieder jaar gewoon weer rood en de Red Bull is ieder jaar weer donkerblauw met een Red Bull-logo. De onthulling van Sauber Stake F1 Team is echter iets interessanter, want zij krijgen een volledig nieuwe look.

Nadat we eerder vandaag de nieuwe Williams te zien kregen, trekt Sauber nu het doek van de C44. Die ziet er heel anders uit dan de C43, want het rood van Alfa Romeo heeft plaatsgemaakt voor knalgroen. Daarmee zul je Bottas en Zhou niet over het hoofd zien dit seizoen.

Het nieuws zit ‘m niet alleen in de kleurstelling: de auto zelf is volgens Stake F1 Team – het is nog even wennen – ook heel anders. Zo is de C44 voorzien van nieuwe sidepods, een nieuwe afdekking voor de motor en een nieuwe vloer. Bovendien zijn ze overgestapt van een push rod-ophanging naar een pull rod-ophanging.

Het team hoopt hiermee een sprong voorwaarts te kunnen maken. Dat is wel nodig ook, want Alfa Romeo Sauber eindigde vorig jaar als één na laatste in het kampioenschap, met 16 punten. Of de aerodynamische en mechanische wijzigingen hun vruchten afwerpen gaan we over iets minder dan een maand zien, in Bahrein.