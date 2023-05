Deze Rolls-Royce is voor en door kleurenblinden

Althans, dat vermoeden krijgen we bij het zien van de foto’s.

Voor de liefhebbers van Rolls-Royce cabrio’s was er eerder deze maand slecht nieuws. De Britten stoppen namelijk met de productie van de Dawn en een opvolger laat nog even op zich wachten. Als je nog een open Rolls wil moet je dus op de occasionmarkt gaan kijken.

Het grote nadeel is dat je de auto niet geheel naar je eigen wensen kunt samenstellen, wat je natuurlijk wel wil als je een Rolls-Royce koopt. Gelukkig zijn er altijd nog partijen die je uit de brand kunnen helpen. Mansory bijvoorbeeld. Daar is alles mogelijk. Zelfs dingen die Rolls-Royce nooit zou doen.

Neem de meeste recente creatie van Mansory. Dat is een Rolls-Royce Dawn die is uitgevoerd in, we mogen wel zeggen, een unieke kleurstelling. We weten namelijk vrij zeker dat er nog nooit iemand op het idee is gekomen om roze met blauwgroen te combineren. Maar Mansory doet het gewoon.

Dit bevestigt ons eerdere vermoeden dat er bij Mansory mensen werken die leiden aan een ernstige vorm van kleurenblindheid. Creatief zijn ze dan weer wel bij Mansory, dat moeten we ze nageven.

De auto is verder voorzien van de bodykit die we al eerder zagen op de Wraith en de Dawn. Zoals gewoonlijk heeft Mansory kwistig gebruik gemaakt van forged carbon. Bij deze Dawn zien we ook hun nieuwe handelsmerk terug: de kleurovergang van de ene fout kleur naar de andere.

Mansory heeft ook de V12 niet ongemoeid gelaten. Met 740 pk heeft deze Dawn net zoveel vermogen als een Aventador S. Aan koppel heeft deze auto ook absoluut geen gebrek, met 1.000 Nm. Daarmee knalt deze loodzware cabrio in 4,5 seconden van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid is 285 km/u. Dat is natuurlijk allemaal heel indrukwekkend, maar het blijft natuurlijk een feit dat je voor schut rijdt in deze auto.