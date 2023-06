Rolls-Royce Spectre is er eindelijk klaar voor

Na 2,5 miljoen testkilometers is de Rolls-Royce Spectre klaar voor het echte werk!

Als er één auto is waar een elektrische aandrijflijn goed bij past is het wel een Rolls-Royce. De auto’s zijn al fluisterstil, ondanks het feit dat ze een dikke twaalfcilinder aan boord hebben. Met elektromotoren en een accupakket is het al helemaal een geruisloos apparaat op wielen. De Rolls-Royce Spectre is dan ook een belangrijke voor het merk.

Het is namelijk de eerste volledig elektrische Rolls-Royce. De Spectre is uitverkocht en het model maakt zich op voor een productiestart. Voordat een model van de band rolt is het zaak dat deze eerst uitvoerig getest wordt. Daar is de Spectre geen uitzondering op.

De afgelopen periode heeft Rolls-Royce maar liefst 2,5 miljoen testkilometers gereden met de Spectre in allerlei omstandigheden. Van extreme kou met een temperatuur van -40 graden Celsius tot extreme hitte in 50 graden Celsius. Zaak is dat de auto onder allerlei condities blijft presteren.

Voor de testkilometers werden exemplaren van de Rolls-Royce Spectre uitgerust met 141.200 digitale zend-ontvangstfuncties en 25.000 andere prestatie gerelateerde functies. Om zo alles tot in de puntjes te kunnen analyseren.

Alles moet op het topniveau van Rolls-Royce presteren. Stilte in de cabine, maar ook een uitstekende laadsnelheid en rijgedrag moet uitmuntend zijn. Niets minder dan perfectie voor de Britten.

De nieuwe Rolls-Royce Spectre werd in het najaar van 2022 gepresenteerd. Eind dit jaar worden de eerste exemplaren uitgeleverd aan klanten.