Echt waar: er bestaat een speciale Airbnb voor autoliefhebbers

Deelauto’s kunnen dus toch interessant zijn!

Wie op dit moment gaat zoeken naar een deelauto bij een grote deelautofirma vindt weinig interessante auto’s om uit te kiezen. Begrijp me niet verkeerd: een Up of Golf 7 is prima om van A naar B te komen, maar als liefhebber maak je de reis liever in iets met wat meer aanzien. Daarvoor is er nu een oplossing.

In België is er een online platform opgezet waar mensen een klassieke auto huren en verhuren. Er zit dus geen groot bedrijf achter dat tal van oldtimers inslaat en ze verhuurt, maar liefhebbers die hun klassieker een dagje niet gebruiken en er een centje aan willen verdienen. Het platform heet Classicrides.

Bedenker Kevin Deceuninck legt aan Het Laatste Nieuws uit waarom hij het platform heeft opgezet. ”Als je vandaag een oldtimer wil huren, dan kom je in een versnipperd landschap terecht. Daar wil ik een beetje orde in scheppen”, zegt hij. Voorlopig richt hij zich alleen op de Belgische markt, maar wellicht als er genoeg aanmeldingen uit Nederland komen wil hij hier ook wel de huur en verhuur faciliteren.

Hoe werkt het?

De website maakt onderscheid tussen verschillende doeleinden van de huur. Verhuurders kunnen kiezen of er een chauffeur meekomt of dat de auto gereden mag worden door de huurder. Daarnaast kun je de oldtimer ook verhuren voor fotoshoots, reclames, beurzen, etalages en andere publiciteitsdoeleinden. Classicrides denkt ook mee in transport van de klassieker als dat een probleem is.

Als huurder weet je zeker dat je geen kat in de zak doordat alle verhuurders worden gescreend. Ook de verzekering en auto worden gecheckt. Je loopt natuurlijk een risico op pech met klassiekers. Gelukkig is er daarvoor een speciale verzekering vanuit het platform.

Kortom, de verhuurder kiest wat hij wil aanbieden en welk tarief hij daarvoor wil hebben. Daarna wacht je tot er een huurder komt. De autobezitter en degene die er graag in wil rijden hebben contact via het platform om zo tot een huurmoment te komen.

De auto’s op de Airbnb voor liefhebbers

Om ervoor te zorgen dat er enkel en alleen oldtimers op dit platform worden aangeboden, moeten de voertuigen tenminste 30 jaar oud zijn. Scrollen we door de lijst, dan zien we dat er best al wat leuk spul op de website staat, maar in die auto’s mag je vaker niet dan wel zelf rijden.

Kijken we alleen naar de klassiekers waarbij je zelf achter het stuur mag kruipen, dan vinden we voornamelijk 2CV’s en VW-busjes, maar ook een Alfa Romeo Spider uit 1984 [foto ter illustratie]. De verhuurder vraagt € 242,- per dag (8 uur). Zoals gezegd: als we maar genoeg mails sturen kunnen we de bedenker wellicht aan het denken zetten.