Velgen die er expres een bende van maken: het bestaat echt

Alles om er cool uit te zien, dus ook zand alle kanten op strooien. Het kan met een nieuwe speciale editie.

Offroaden is leuk, maar daarna moet de auto ook weer schoon. Of niet natuurlijk. Als je over de duinen gaat crossen, is de kans vrij groot dat zand echt overal komt. Een beetje hetzelfde als naar het strand gaan. Dus het is wenselijk dat de boel na je avontuur nog ietwat schoon blijft.

Rivian

Als je niet houdt van schoonmaken, moet je de nieuwste editie van de Rivian R1S en R1T misschien links laten liggen. Eén van de speerpunten is namelijk een set velgen die expres er een zooitje van maakt. Als het wiel in het zand grijpt terwijl deze draait, wordt al het zand in een soort tornado uit de velg geworpen. Alles om er cool uit te zien. Maar ja, daardoor ben je dus wel een soort sapcentrifuge zonder deksel van zand aan het maken.

California Dune Edition

Lekker op de weg houden dan? Ja, maar daar doe je de Rivian California Dune Edition wel een beetje mee teniet. Het merk introduceert deze speciale editie ter ere van hun ‘eigen’ Californische duinen. Als je een standaard R1 al lekker avontuurlijk vond, dan is ‘ie nu nog beter in zich redden in het onverharde.

Zo worden de velgen bijgestaan door stevige All Terrain-banden en wordt de bodembescherming verbeterd. Je mag eveneens kiezen voor dakdragers met rijplaten als je toch vast komt te zitten en een reservewiel. Rivian is sowieso al vrij trots op wat een R1 kan bereiken in het onverharde, dus qua motoren verandert er niks. Je krijgt de setup met drie motoren, goed voor 850 pk, 1.495 Nm en een acceleratie naar 100 in 2,9 seconden. Softwarematig is de auto iets beter voorbereid op door de duinen crossen dankzij een ‘Soft Sand’-modus in de rijmodi.

De speciale Rivian California Dune Edition is te herkennen aan een bijzondere soort zandkleurige exterieurkleur die exclusief is voor deze editie. Je mag de eerdergenoemde velgen ook in deze kleur bestellen, of een donkergrijze kleur. Ook in het interieur komt het contrast tussen licht en donker terug met een two-tone kleurstelling in het zwart en crème. Helaas blijven de Rivians een exclusief Amerikaans feestje, met prijskaarten van 99.900 dollar (95.635 euro) voor de R1T pickup en 105.900 dollar (101.379 euro) voor de R1S SUV.