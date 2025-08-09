Goedkope Audi TT RS Plus van Domeinen heeft wat liefde nodig

Pik jij een TT met extra sterke vijfcilinder op voor weinig?

Je kunt het jezelf makkelijk maken op Domeinen door mee te bieden op een degelijke RS3 uit 2022. Er zitten weinig gebruikerssporen op en hij zit behoorlijk dik in zijn opties. Maar is de makkelijkste weg altijd de meest vermakelijke? Volgens mij ook niet. Geef jezelf daarom een uitdaging en ga voor iets uitdagenders zoals deze Audi TT RS Plus.

Even het geheugen opfrissen. Audi vond het in 2012 tijd om de TT van tweede generatie een laatste push te geven vanuit de fabriek. Nog een keer de 2,5-liter turbovijfcilinder kietelen voordat de volgende generatie komt. Het resultaat is deze Audi TT RS Plus.

De iconische vijfpitter ging naar een vermogen van 360 pk en een koppel van 465 Nm. De topsnelheid klom naar 280 km/u en de 0-100-tijd is 4,1 seconden. Audi zei destijds ook nog trots dat het verbruik maar 8,5l/100 km was. Heeft iemand dat ooit weten te bewerkstelligen in deze TT? Ik denk van niet.

De Audi TT RS Plus op Domeinen

Zo feilloos als de rode persauto er hierboven uit ziet, zo ongelukkig voelt de TT van Domeinen zich. De rotor-velgen die speciaal voor de Plus rode accenten kreeg zijn spoorloos. Dat is nog maar het begin van de problemen. De Audi heeft een of meerdere behoorlijke tik(ken) gekregen. Rechtsvoor zit de bumper en wielkast in elkaar en op het linkerachterwiel zit ook behoorlijk wat schade. Je gaat je toch afvragen wat hem is overkomen.

Ook jammer: ondanks dat er handgeschakelde TT RS Plussen zijn gebouwd, heeft deze speciale Audi een automaat. Aan de binnenkant gaan de complicaties verder. Er zijn verschillende delen die zijn losgekomen, zoals de dorpel. Daarnaast ontbreekt de hendel om het motorkapslot te ontgrendelen. De vijfcilinder bekijken (en voorzien van olie) kan op dit moment dus niet.

Het exemplaar werd in mei 2014 gebouwd en kwam in 2017 naar Nederland. Iemand betaalde er ooit ruim € 80.000 voor en € 14.643 aan bpm. Nu gaat de TT RS Plus dus in de veiling via Domeinen RZ’s nieuwe veilingpartner, onlineveilingmeester.nl. Je kunt op donderdag 14 augustus gaan kijken bij de TT en tot 20:46 uur op diezelfde donderdag kun je bieden. Het hoogste bod staat nu op een zeer magere € 211,-. Voor de beeldvorming: de goedkoopste Audi TT RS Plus van deze generatie kost op Marktplaats € 35.399.