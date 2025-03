Aankomende speciale Golf GTI wordt écht speciaal

Dat moet wel, als je weet waarom de volgende Volkswagen Golf GTI verschijnt.

Officieel wilde Volkswagen afscheid nemen van de Golf, want elektrisch wordt belangrijker. Het inmiddels 50 jaar oude model van het merk zit midden in zijn achtste generatie, maar dat wordt zoals het nu lijkt niet de laatste. Een Golf IX zou verschijnen, maar de huidige Golf VIII houdt alle tradities gelukkig ook nog in stand. Zo blijven gelukkig ook een GTI-versie en een überhete R-versie bestaan.

GTI Anniversary

Als je hebt meegeteld met de jaren, weet je dat er weer een speciale editie aan zit te komen. Volkswagen komt namelijk om de vijf jaar met een speciale editie om de GTI-heritage te vieren. Vanaf 1996 met de Golf III is dat inmiddels ook al traditie. Het is vaak een typisch actiemodel, dus de veranderingen zijn meestal ietwat subtiel. Al worden er net wel speciale details aan toegevoegd die de auto soms nét afmaken (speciale velgdesigns, iets andere bumpers, dat soort werk).

GTI 20th Anniversary (1996) GTI 25th Anniversary (2001) GTI 30th Anniversary (2006) GTI 35th Anniversary (2011) GTI 40th Anniversary (2016) GTI 45th Anniversary (2021)

In 2026, vijf jaar na de 45th Anniversary, is het tijd voor iets nieuws. En da’s wel even bijzonder, want dat betekent dat de volgende speciale GTI de vijftigste verjaardag van het label viert. Vandaar dat Volkswagen nu al aankondigt dat ‘ie eraan zit te komen. Dat belooft wat, en terecht: een halve eeuw is niet niks. Zeker niet in autoland.

Onthulling

Wat we al zeker weten: de GTI 50th Anniversary wordt gebaseerd op de inmiddels opgefriste Golf VIII GTI. Dat is voor het eerst dat er binnen één generatie Golf meerdere Anniversary Editions verschijnen. Zoals gezegd houdt de Golf het dan ook langer vol dan initieel het plan was. Qua vermogen is het altijd gissen: er is veel mogelijk in eenvoudige vorm tegenwoordig en een tiental extra pk’s heb je zo te pakken. Wel weten we dat de auto onthuld wordt rond 19 juni, want Volkswagen gaat de ADAC 24 hours of Nürburgring-race als podium gebruiken voor de speciale Golf. En ze zijn niet een jaar te vroeg: de Golf wordt vervolgens uitgeleverd in 2026. Beter dan een speciale editie uitbrengen die je pas kan kopen ná het jubileumjaar. De rest is nog even gokken, maar voor een 50-jarig jubileum móét er wel uitgepakt worden. Toch?