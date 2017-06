Echt waar: groeiende populariteit campers onder jongeren

Als je erover nadenkt is dat best logisch.

Het lijkt er op dat campers het oude, stoffige image hebben afgeworpen. Op Marktplaats is er een duidelijke groeiende interesse in mobiele vakantiewoningen. Daarom onderzocht Marktplaats de wederopstanding van de camper. Je zou denken dat Campers worden gebruikt door de vaste kijkersgroep van Omroep Max, maar dat is een achterhaald idee. Ongeveer 10% van de campereigenaren is tussen de 24 en 29 jaar en 15% is 30-39 jaar. Dus een kwart van de campereigenaren is jonger dan 40 jaar.

Dat is een opmerkelijke score, maar het gebruik is uiteraard wel anders. Voor jongere mensen is een camper ├ęcht een mobile home. Een voertuig om festivals mee te bezoeken (en de altijd lekkende tent te mijden) of juist een maandenlange trektocht te maken. Uit het onderzoek kwamen vele interessante inzichten. We nemen de vijf leukste met je door:

Zeeland (15%) en Limburg (13%) zijn de meest populaire provincies. Utrecht en Flevoland staan gedeeld laatste (0,4%)

Verreweg de grootste groep campereigenaren reist geregeld naar het buitenland (75%)

Maar liefst 71% van de jongeren (24-29) neemt typisch Hollandse producten mee als aardappelen, pindakaas en hagelslag. Terwijl slechts 31% van de 60-plussers deze producten meeneemt.

Jongeren zien elektrische campers enthousiaster tegemoet dan ouderen. Bijna 60% van de jongeren ziet een elektrieke camper wel zitten, terwijl dat onder ouderen nog geen 30% is.

Ondanks dat campereigenaren enorm relaxed zijn, hebben ze wel degelijk stress. De campereigenaren maken zich druk om inbraak (29%), files (19%), het vinden van een geschikte campingplaats (15%) en het inparkeren (12%).

Campers en jongeren is dus een uitstekende combinatie. Bekijk onderstaande video om te zien hoe je zelf een oudere tweedehands camper roadtripwaardig maakt: