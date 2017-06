Jawohl! Alle benzineauto’s zijn weer welkom in Rotterdam

Goed nieuws voor de eigenaren van het betere klassiekerspul.

Middels milieuzones proberen diverse grote(re) Nederlandse gemeenten de luchtkwaliteit in de binnensteden te verbeteren. In beginsel werden alleen dieselvoertuigen met een Datum Eerste Toelating (DET) van voor 1 januari 2001 in dergelijke zones geweigerd op straffe van een boete, maar bijvoorbeeld Rotterdam koos ervoor om ook bepaalde benzineauto’s te verbieden.

Alle benzineauto’s met een DET van voor 1 januari 1992 werden namelijk geweigerd in de Maasstad, maar daar heeft de bestuursrechter vandaag een stokje voor gestoken. Volgens de rechter had het stadsbestuur niet in voldoende mate aangetoond dat benzineauto’s uit deze categorie voor onevenredig veel stikstofdioxide in de lucht zorgen. Deze groep auto’s is dus gewoon weer welkom in de binnenstad.

Het verbod voor personenauto’s op diesel met een DET voor 1 januari 2001 blijft wel overeind, dus wees gewaarschuwd. De gehele rechterlijke uitspraak check je hier.

Foto: dikke Lambo in Roffa door @carsofnl, via Autojunk