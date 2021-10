Goedkope camper occasion laat zien wat écht praktisch is

Alles wat een peperdure Europese camper biedt in een zelfgebouwde ‘RV’ occasion die vrij goedkoop is. De perfecte deal?

Vraag een Amerikaan wat hij/zij vindt van een Europese camper en hij lacht ons vierkant uit. Hoe durven wij een Fiat Ducato met een uit de hand gelopen rugzak een camper te noemen. De Amerikaanse lichting campers, of RV’s zoals zij ze noemen, is het echte werk. De basis is meestal een vrachtwagen of bus waar een soort eengezinsappartment van wordt gemaakt op wielen. Ook niet goedkoop, maar dan ben je ook met een fors apparaat onderweg.

RV occasion

Het kan goedkoper. Dan kom je uit op een geinig staaltje huisvlijt. Deze RV die als occasion te koop staat is zelf gebouwd. De basis is een International 9200 die waarschijnlijk een eerder leven heeft gehad als semi truck. Het chassis van de truck is verlengd en op het achterste gedeelte is een Arctic Fox-camper uit 2004 gezet. Deze doet normaal dienst als een campergedeelte voor op een pickup. Hij functioneert dus ook prima als een los gedeelte voor deze ietwat bijzondere RV.

Suzuki Samurai

Wat namelijk ook opvalt aan deze RV occasion is dat er een gat zit tussen camper en cabine. Normaliter heeft de Arctic Fox een gat waar de cabine van de pickup truck in past, maar de cabine van de International is daar te groot voor. Om het gat op te vullen is er een set rijplaten neergelegd waar precies een Suzuki Samurai in past. Deze compacte Japanse jeep krijg je bij de prijs inbegrepen. Het kan aan ons liggen, maar het lijkt erop dat het kleine dappere Japannertje een afneembare achterkant heeft, zodat hij beter past.

Camper

De truck is nog een beetje in de kleuren van de Arctic Fox gespoten om het als één geheel te laten lijken, maar het resultaat is een aardig bizarre RV occasion. Zowel de Arctic Fox als de cabine van de truck doen dienst als camper. Die scheiding met de Suzuki erop zorgt er dus voor dat je twee niet extreem ruime gedeeltes hebt, maar echt krap is het ook niet. Je slaapt bovenop de Suzuki en dus heb je ruimte voor een kleine keuken, zitgedeelte en een groot aantal kastjes.

Te koop

Goed, deze hele combinatie staat dus te koop. De RV occasion staat in de VS, Californië om precies te zijn. De International 9200 komt uit 1996 heeft al een flink leven achter de rug: er staat min of meer precies een miljoen kilometer (620.000 mijlen) op de teller. De Arctic Fox is iets nieuwer en de Suzuki Samurai komt uit 1988. Alle drie komen ze met hun eigen papieren, waardoor deze Frankenstein-camper wel gewoon netjes geregistreerd staat. Nadelen zijn dat de airco in de truck niet perfect werkt en er wat kleine mankementen aan het plaatwerk zijn, die de eigenaar trouwens wel wil repareren. Verder is ‘ie vrij van lekken.

Kopen? Dat gaat je 26.995 dollar kosten, omgerekend 23.273 euro. Dat voor een grote camper én een Suzuki jeep. Deze RV occasion is zo veelzijdig als een Europees exemplaar waar een Chiron in past, en dat voor een relatieve habbekrats. Sla je slag op Facebook Marketplace.