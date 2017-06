Aston Martin Valkyrie: dit is het productiemodel!

De hypercar van Red Bull en Aston Martin heeft een zeer dik achterwerk gekregen.

Tijdens de Autosalon van Genève kon pers & publiek eindelijk kennismaken met de Aston Martin Valkyrie. Het ging hier echter om een conceptcar. Het uiteindelijke productiemodel zal er iets anders uit komen te zien. Dankzij Instagrammer Bogdan Capusan hebben we alvast een voorschotje te pakken. De rijkaard deelde enkele pica’s van de aanstaande hypercar, die al getoond wordt aan relaties en/of klanten.

Of ze er bij Aston Martin en Red Bull ook blij mee zijn dat Capusan de foto’s op het web heeft geslingerd betwijfelen we. Er staat immers duidelijke ‘Confidential’ op de uitnodiging. Tijdens het F1-weekend in Monaco werden klanten uitgenodigd om naar de dwergstaat te komen. hier kregen toekomstige eigenaren een exclusieve preview te zien van de productieversie van de Valkyrie.

Eindelijk zien we de vleugeldeuren opengaan en kunnen we wat details zien van het interieur (ieder model heeft andere zitpositie). Ook is de achterkant anders in vergelijking met de concept. Andere achterlichten, een andere bizar brede diffuser en centraal geplaatste uitlaten zijn slechts enkele wijzigen die meteen opvallen. De voorkant heeft meer overeenkomsten met de concept.

Het productiemodel van de Aston Martin Valkyrie zal tijdens de IAA in Frankfurt worden onthuld.

Met dank aan Mitchell voor de tip!