Renault Trafic camper nog steeds niet voor Nederlanders

Van een praktische bedrijfswagen tot een vakantieauto. De Renault Trafic als camper komt naar nog meer landen.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Nee, Nederland behoort niet tot het rijtje met landen die de Trafic camper krijgen. De Franse autofabrikant lanceerde de Trafic camper onder de naam SpaceNomad eerder al in Zwitserland. Een hit, zo bleek nu. De auto komt naar nog meer landen.

Op de Caravan Salon (dat is blijkbaar een ding) in Düsseldorf staat Renault met deze Trafic camper. De vakantieauto komt ook in Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken en Frankrijk op de markt. De lancering was oorspronkelijk in 2020 in Zwitserland. Vanaf 2022 is het model tevens verkrijgbaar in de zojuist genoemde landen. De camper komt er in twee varianten, met vier of met vijf stoelen. Ook qua motoren is er volop keuze, van 110 tot en met 170 pk.

Renault Trafic camper

Aan boord heb je allerlei gemakken om er echt mee comfortabel op vakantie te kunnen gaan. Denk aan een keukentje met een 49 liter grote koelkast. Maar ook een eettafel die zowel binnen als buiten gebruikt kan worden. Blijkbaar is markt in Nederland te klein voor Renault om de Trafic als camper ook bij ons te lanceren. Maar misschien tref je er ooit eentje op Marktplaats via import. Wie weet.