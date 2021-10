Échte Bugatti Chiron van rapper is nog geen 300.000 euro waard

Een koopje dus! Want een deftige Chiron kost toch al gauw het tienvoudige. Natuurlijk is het niet zomaar een korting, deze Bugatti Chiron van een rapper.

Ruzies kunnen hoog oplopen. Het kan ook duur worden. Zodra mensen met materialen gaan gooien of dingen beschadigen kun je gerust stellen dat het uit de hand is gelopen. Afhankelijk van de schade is het dan niet zo gek om er een advocaat bij te halen. Bijvoorbeeld als je Bugatti Chiron in de fik is gestoken. Ik noem maar iets.

Bugatti Chiron van een rapper

Het overkwam de Amerikaanse rappert El Alfa El Jefe. Dit was zijn Bugatti en deze werd door een vijand in de hens gezet in een parkeergarage in Miami. Elk voordeel heeft zijn nadeel. De rapper heeft de aandacht te pakken én hij heeft voldoende materiaal om de komende 15 jaar woorden te laten rijmen. Ik werd wakker in een verbrande Bugatti en meer van dat soort hits.

Het werd uiteindelijk een verzekeringskwestie, want de aangebakken Bugatti Chiron is nu een occasion op Copart. Het goede nieuws, de W16 met vier turbo’s loopt nog. Het slechte nieuws is dat deze auto opknappen niet goedkoop gaat zijn. Goedkoop is de prijs wel. Volgens de advertentie heeft de hypercar een geschatte handelswaarde van 345.000 dollar. Dat komt neer op nog geen 300.000 euro.

De vraag is wie het aandurft deze voormalige Bugatti Chiron van de Amerikaanse rapper op te knappen. De schade is niet dusdanig dat het een onbegonnen zaak is. Kortom. Kopen, opknappen en vervolgens aanbieden op de Amerikaanse Marktplaats. Kat in het bakkie om hier winst op te maken! Of is het toch niet zo simpel?