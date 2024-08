Lamborghini Huracán heeft een te luide uitlaat

Een geluidscamera pikte een te harde roffel uit de uitlaat van een Lamborghini Huracán op. Welke uitlaatfirma mag op een lesje geluidsonderdrukking? Lamborghini zelf…

De Lamborghini Temerario kan een hoop dingen even goed, dan wel beter doen dan zijn voorganger, de Huracán. Eén ding waar je toch genoegen mee moet nemen is acht cilinders. De tien potten zoals in een Huracán zijn een ding van het verleden. Initiële impressies over de uitlaat van de Temerario zijn prima, maar de magistrale brul van de V10 uit de Huracán was een bijzonder geluid.

V10

Tien cilinders en een vrij hoge redline: het geluid van de Huracán en daarmee Audi R8 is eentje die de meeste autofanaten wel herkennen. Het is anders dan bijvoorbeeld een LFA of Carrera GT en ook weer anders dan de 8.4 liter V10 uit de Viper. Bovendien laat Lamborghini de uitlaat lekker luid af fabriek, waardoor firma’s als Capristo, Fi, Akrapovic en Gintani bijna overbodig zijn. Die voegen vooral extra volume toe. Dan moet je wel uitkijken als je een geluidscamera voorbij raast.

Te luid

Zo kreeg een New Yorker een geluidsboete in The Big Apple. Tsja, als jij een Gintani-systeem achterop je Lambo gooit, dan is kleppen dicht vrij snel het devies. Het kostte de autofanaat genaamd Anthony Aquilino zo’n 800 dollar. Dat zijn geen outletprijzen. Aquilino is het echter niet met de boete eens. Zijn Huracán Performante had namelijk geen Gintani-uitlaat. En ook niet van een ander merk. Zijn Performante is namelijk standaard en er is geen schroefje aan gemodificeerd.

Aanklacht

Aquilino wil dan ook de zaak naar de rechter brengen. Volgens hem is de Huracán gewoon een auto die volgens de wet de stad in mag, terwijl de geluidscamera dus oppikte dat het om een te luide auto ging. Volgens Aquilino zou dat niet moeten kunnen als de auto niet gemodificeerd is, omdat de camera’s juist mensen met een te luide gemodificeerde uitlaat probeert uit te filteren. Aquilino reed niet te hard, sterker nog, hij reed gewoon met de gang van het verkeer mee. Volgens hem zet dit de Lambo-eigenaar voor het blok: rijden in New York betekent dus dat je hoe dan ook opgepikt wordt door die geluidscamera’s, maar niet in je eigen stad rijden is ook geen optie. Dus voelt het voor Aquilino alsof hij gedwongen wordt om de auto te verkopen.

Nürburgring

Woordvoerders vanuit de gemeente New York begrijpen Aquilino’s positie, maar menen dat de camera’s niet selectief zijn voor gemodificeerde auto’s of niet. Je zou toch zeggen dat een auto die legaal verklaard is in de VS aan de geluidslimieten voldoet. Overigens is dit niet voor het eerst dat een compleet standaard Huracán geluidslimieten overschrijdt. De Nürburgring hanteert nu ook een geluidslimiet van 130 dB. YouTuber Shmee150 wilde een rondje doen met zijn Huracán STO maar werd geweigerd omdat de STO piekte op meer dan 130 dB. Eveneens met de standaard uitlaat. Is Lamborghini misschien toch iets te optimistisch geweest met hun geluidslimieten? (via NY Post)