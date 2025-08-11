Het vetste autofeestje ter wereld gaat hier plaatsvinden

Eentje om in de agenda te zetten. Dat doen wij ook.

In een zonovergoten Nederland is het genieten van de zomer. Maar aan de andere kant van de oceaan in het zonovergoten Californië is het helemaal genieten geblazen voor autoliefhebbers deze week.

Deze week start de Monterey Car Week. Waar de autoshow van Genève ooit het toonbeeld was van nieuwe auto’s, mag je gerust stellen dat een deel van die onthullingen naar de Verenigde Staten is verhuisd. De grote en vooral exclusieve automerken weten Monterey te vinden om gave nieuwe onthullingen te doen.

Ondergetekende had er wel oren naar om af te reizen naar Cali om keihard verslag te doen van dit epische event. Maar andere verplichtingen zorgen ervoor dat we hier op Autoblog gewoon vanaf Hollandse bodem u het heetste nieuws brengen.

Monterey Car Week

Het vervelende voor ons Nederlanders is dat de Monterey Car Week altijd plaatsvindt in de zomervakantie. Voordeel: u heeft vrij of kunt makkelijk vrij vragen. Nadeel: het is prijzig om naar Californië af te reizen in deze vakantieperiode. Als je een partner + gezin hebt is het helemaal lastig combineren. Toch is het de moeite om deze feestweek als autoliefhebber op je agenda te hebben staan.

Gister is de week ‘officieel’ van start gegaan met de eerste evenementen. Enkele highlights van de komende week:

Bonhams Quail Lodge Auction op 13 augustus

Ferrari Owners Club Concours Carmel op 14 augustus

Pebble Beach Tour d’Elegance Presented op 14 augustus

The Quail, A Motorsports Gathering op 15 augustus

Je moet je voorstellen. In het plaatstje Monterey (zo’n 2 uur rijden vanaf San Francisco) staat deze hele week in het teken van de auto. Het is een week dat je Ferrari F50’s, Pagani’s en alles wat nog meer exclusief is gewoon kunt tegenkomen op de openbare weg.

Er zijn veilingen waar de mooiste bolides hun weg hopen te vinden naar een nieuwe eigenaar, maar ook onthullingen. Bugatti laat de Brouillard van Perridon voor het eerst aan het publiek zien. Lamborghini onthult een nieuw model. Corvette heeft de ZR1X mee, Range Rover een aparte carbon Sport SV Carbon. Noem maar op.

Daarmee kun je deze week mooi nieuws verwachten. En is dit alvast een herinnering voor volgend jaar. Je hebt 12 maanden om te sparen voor de editie van 2026. Afgesproken? Mooi!