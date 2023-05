Een auto voor 1.500 euro: kan dat? Autoblog advies!

Het is de vraag die een starter voor ons heeft: wat voor auto rij je tegenwoordig nog voor 1.500 euro?

We kregen een leuke aanvraag van Monique. Ze is net afgestudeerd (gefeliciteerd!) en is op zoek naar een eerste auto. Ze heeft ook meteen een baan gevonden bij het bedrijf waar ze haar stage heeft gelopen. Toen woonde ze nog op kamers in Utrecht en was het geen probleem om met het OV naar Soest te pendelen. Nu woont ze weer in Overijssel met haar vriend.

En ze hebben een discussie: volgens Monique is het verstandig om een zo voordelig mogelijke auto te zoeken. Zo laag mogelijk gewicht, zo laag mogelijk verbruik en een zo laag mogelijke verzekering. Meestal gaan die drie samen, net zoals zo laag mogelijk in onderhoud. Ze had haar zinnen gezet op een Toyota Aygo of een soortgelijke auto. Het nadeel is dat ze die auto’s erg duur vindt. En vaak zijn die kleine auto’s ook nog eens flink afgeleefd.

Haar vriend was duidelijk: zoek eventjes een wat groter model, zeker omdat Monique toch al gauw 25.000 km op jaarbasis gaat rijden. Kortom, wat moet ze doen? Die Aygo’s zitten al gauw rond de 2.500 euro, maar eigenlijk zoekt ze iets voor 1.500 euro. Dan heeft ze nog wat achter de hand voor wat achterstallig onderhoud. Kortom: wat moet ze doen en kunnen wij haar op weg helpen?

Autoblog Top Tips voor en auto voor 1.500 euro!

Tip 1: zoek een muurbloempje

We kunnen het niet genoeg benadrukken: zoek iets dat andere mensen niet zoeken. Houd er ook rekening mee dat alles dat een beetje leuk is, ook ernstige gebreken vertoond. Een Alfa Romeo of BMW is heel erg tof, maar niet voor 1.500 euro. Ook van een Toyota Aygo weet men dat de kosten lekker laag zien, dus iedereen wil er eentje.

Tip 2: Zoek particulier

De handelaar die soortgelijke auto’s te koop heeft staan, heeft ze waarschijnlijk ook van een particulier. De garantievoorwaarden van veel handelaren zijn een lachertje, dus bespaar je de moeite en euro’s en shop bij een particulier. Dan krijg je ook meteen veel beter een beeld van hoe er met de auto is omgesprongen. Bij autobedrijven is dat niet altijd duidelijk

Voor het advies hebben we uit elk segment een auto uitgezocht: Dus een auto uit het A, B, C en D-segment. Op basis daarvan kijken we wat nu de werkelijke verschillen in kosten zijn.

Tabel auto voor 1.500 euro:

Huidige / vorige auto’s: OV-chipkaart (voor mij) en Volkswagen Scirocco (van mijn vriend) Koop / lease: Koop Budget: Ik zoek een auto voor 1.500 euro: kan dat? Jaarkilometrage 25.000 km per jaar ga ik wel halen Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf andere auto: Ik moet een eind rijden voor mijn baan Voorkeursmerken / modellen: Eigenlijk een Aygo, maar die zijn best duur No-go merken / modellen: Sluit nog niets uit Wanneer wil je de auto gaan kopen / bestellen: Van de zomer

Chevrolet Matiz 0.8 Pure (M200)

€ 1.500

2009

100.000 km

Wat is een Chevrolet Matiz?

Als je echt echt echt goedkoop wil rijden, dan is de Chevrolet Matiz de beste optie. De auto is op papier en winnaar. Vijf deuren, een laag gewicht en heel erg zuinig. Dit is dan precies wat je zoekt. Er zijn twee versies: een 0,8 en een 1.0. Ach joh, in Nederland mag je toch niet harder dan 100 km/u, dus pak die 0,8.

Hoe rijdt het?

Echt bagger. Bij Chevrolet waren ze in de veronderstelling dat en goedkope auto heel erg slecht moet rijden. De kwaliteit van het apparaat is namelijk abominabel. Het zit echt niet lekker, het is niet vooruit te branden en het stuurt extreem vaag. Dat is zonde. Er zijn zat kleine auto’s die wél leuk sturen zoals de Ford Ka, Peugeot 106 of Lancia Ypsilon. Let op: bij de Pure is stuurbekrachtiging niet standaard aanwezig! Nu zitten er dermate smalle bandjes op dat dat eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt, maar dan nog. Airco is een zeldzame optie.

Kosten Chevrolet Matiz

Verbruik: 1 op 16,08

Brandstofkosten: € 252

Gewicht: 775 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 23

Verzekering (WA): € 40

Kosten per maand: € 315

Onderhoudsprognose

Ja, hier ga je dus je geld terugwinnen. Wat er niet op zit, kan niet kapot. Alles op de Matiz is klein en licht. Het is een Zuid-Koreaanse auto, dus redelijk betrouwbaar. Onderdelen zijn spotgoedkoop en als het duur is, vind je op de sloop wel wat. Qua betrouwbaarheid staan ze niet bekend als slecht, maar zo goed als een Daihatsu of Suzuki zijn ze niet. Die zijn dan natuurlijk ook weer een stuk duurder. Wel een nadeel: je koopt de auto vrijwel zeker van iemand die er ook zo min mogelijk geld aan heeft uitgegeven.

Afschrijvingsprognose

Deze auto’s hebben altijd een nominale waarde, mits ze APK hebben. Tenzij er grote gebreken aan zitten, kun je ‘m altijd voor 1.000 particulier verkopen. Als je een beetje korting weet te bedingen kun je dus zo goed als afschrijving-vrij rijden. Ja, het is niet een auto waar je blij van wordt, maar als je geld wil besparen is het een winnaar.

Renault Clio 1.2 Expression Comfort

€ 1.499

2007

205.000

Wat is een Renault Clio?

De eerste exemplaren van de Clio III komen eraan voor 1.500 euro. De afschrijving heeft dus nu zijn werk gedaan. Ten opzichte van zo’n Matiz ga je er enorm op vooruit. De Clio III was een flink stuk volwassener dan zijn voorganger. Als je gaat voor een driedeurs met uni-lak kun je er zelfs een goede koop aan doen.

Hoe rijdt het?

Alle waar naar zijn geld natuurlijk. Maar het is voor een B-segment auto behoorlijk volwassen. In vergelijking met zijn voorganger al helemaal. Daarbij leverde de Clio wel iets in qua lol, maar als je een afstandje moet rijden is dat veel beter uit te houden. Maar nogmaals, alles is relatief, voor 1.500 euro heb je niet te maken van de crème de la crème qua occasions. Dus dan moet je hopen dat je droog zit en de banden even hard zijn opgepompt als het ware.

Kosten Renault Clio

Verbruik: 1 op 15,61

Brandstofkosten: € 259

Gewicht 1.055 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 47

Verzekering: € 45 (WA)

Kosten per maand: € 351

Afschrijvingsprognose

Het is een beetje hoe je ‘m koopt. In dit geval vonden we enkele exemplaren die relatief sober uitgevoerd waren, maar nog wel airco hebben. Ga je voor een luxere uitvoering (als dan niet met grotere motor), dan zijn ze iets duurder. Een belangrijk verschil is het aantal deuren. Je kunt een veel nettere driedeurs vinden voor het geld, simpelweg omdat die niet gewild zijn. Ook hier is er altijd een nominale waarde, 500 euro krijg je er altijd wel voor. Maar als je een vijfdeurs hebt, kun je waarschijnlijk afschrijvingsvrij rond kachelen.

Qua onderhoud zijn Fransen soms berucht. In dit geval valt het reuze mee. De Clio III is een behoorlijk goede auto, veel beter dan de Mégane II bijvoorbeeld. Ga voor een eenvoudige atmosferische motor en niet te veel elektronica aan boord. Dan kun je er nog jarenlang van genieten. Onderhoud is niet duur: onderdelen zijn namelijk goed te vinden. Ook wel prettig, Franse auto’s roesten niet zo heel erg hard. In vergelijking met een Fiesta of Mazda 2 (die beiden leuker rijden), heb je die kosten veel minder bij een Renault Clio.

Seat Leon 1.6 Stella (1M)

€ 1.500

2003

220.000 km

Wat is een Seat Leon?

De Spaanse Golf! De gezellig allemansvriend is tegenwoordig ook een auto van 1.500 euro! Natuurlijk, zo’n Chevrolet Matiz is veel goedkoper om te rijden. Maar het scheelt eigenlijk dus niet eens zo gek heel erg veel. Zorg ervoor dat je kiest voor de 1.6 viercilinder achtklepper. Dat zijn bijkans onverwoestbare motoren. Wat fijn is aan de Leon is de zitpositie, zeker als je sportstoelen hebt zijn het heel erg fijne en echt volwassenen auto’s. Het zijn ook nog eens fraaie auto’s om te zien, met de Alfasud-esque achterkant. Nog een voordeel: het is altijd een vijfdeurs. Een nadeel is dat de 1.6 achtklepper maar kort geleverd is. Die motor is echter ook leverbaar geweest in een hoop andere VAG-hatchbacks.

Hoe rijdt het?

De 1.6 is een brommerige motor die een beetje koppel levert en nauwelijks vermogen, maar je kunt hier prima mee door Nederland pendelen. Het voordeel met deze Seat is dat je met deze auto ook op vakantie durft. Dat ga je gewoon niet doen in een Matiz. De eerste keer dat er een Duitse stationwagon voorbij dendert op de Oberhausen Straight ben je er wel klaar mee. Met zo’n Leon kun je het ook nog een tijdje volhouden op de snelweg. Zeker als je airco, cruise control en een radiootje hebt. Man, zo wordt het rijden nog leuk.

Kosten Seat Leon

Verbruik: 1 op 12,77

Brandstofkosten: 317

Gewicht: 1120 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 47

Verzekering: € 45 (WA)

Kosten per maand: € 409

Onderhoudsprognose

Het mooie is dat de techniek zo enorm overbekend is, dat het heel eenvoudig is om goedkoop onderdelen te vinden. Ook kan bijna iedereen eraan sleutelen. De motor is zoals gezegd erg betrouwbaar, mits deze juist is onderhouden.

Afschrijvingsprognose

Deze auto’s hebben als grootste nadeel dat ze al wat ouder zijn. Een auto van 20 jaar zonder klassiekerpotentie is niet direct een verstandige koop. Een paar honderd euro vang je er altijd nog wel voor, maar in tegenstelling tot een kleine Matiz of Clio moet je wel rekening houden met wat afschrijving.

YOLO: Mazda 6 1.8 Exclusive (GG)

€ 1.500

2004

240.000 km

Wat is een Mazda 6?

Eh, ja, waarom zou je nou keihard gaan afzien in zo’n klein koekblik. Ja, dat is een auto voor 1.500 euro, maar dat is een Mazda 6 tegenwoordig ook. Omdat kleine auto’s goedkoop zijn om te rijden, zijn ze relatief duur in aanschaf. Als je even maffe auto’s als de Jaguar S-Type, Chrysler PT Cruiser, roestende Mercedessen en schade-Alfa’s negeert, komen deze bovendrijven. Het is in principe niets bijzonders. Gewoon een Mazda 6 van de eerst generatie met en 1.8 motor. De Mazda 6 is de ‘spannende’ opvolger van de 626, die een nieuwe betekenis aan het woord slaapverwekkend gaf.

Hoe rijdt het?

Nou, het rijdt eigenlijk heel erg goed. Sportiever dan een Audi of BMW van het zelfde bouwjaar. De besturing is prettig, direct en communicatief. De koets blijft mooi vlak liggen in bochten. Je zou denken dat ‘ie niet comfortabel is, maar dat is niet waar. Juist doordat ‘ie zo stabiel is, is de Mazda 6 behoorlijk comfortabel.

Kosten Mazda 6

Verbruik: 1 op 12,25

Brandstofkosten: 330

Gewicht: 1.245 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 52 p.m.

Verzekering: € 50 (WA)

Kosten per maand: € 432

Onderhoudsprognose

Ja, qua onderhoud ga je wel iets meer kwijt zijn dan met de andere auto’s. Maar hoeveel scheelt het nu écht? Een beurtje uitvoeren scheelt een paar tientjes. Wel even een ding om op te letten is roest, want deze generatie kan hard roesten. Auto’s die vaak binnen hebben gestaan, hebben hier aanzienlijk minder last van.

Afschrijvingsprognose

Qua afschrijving moet je wel iets reserveren. Dit zijn geen courante auto’s. Nieuw kopen we bijna geen non-premium sedans meer, maar gebruikt al helemaal niet. Nu is dit strikt genomen een vijfdeurs liftback, maar de Mazda 6 is er ook als sedan. In de export brengt het altijd nog 500-750 euro op. Dan kan die daarna nog 10 jaar dienst doen als taxi in Burundi.

Conclusie auto voor 1.500 euro:

Dus wat moet je nu uiteindelijk kiezen? Nou, zoals je ziet zijn de verzekeringskosten niet het grootst issue. Ook de motorrijtuigenbelasting is niet doorslaggevend, zeker niet als je kijkt hoeveel auto je ervoor terugkrijgt. De grootste kostenpost is de brandstof. De Clio is voor zijn soort relatief zwaar, een eenvoudige C-segment hatchback is nog niet zo’n gek idee. Natuurlijk, 100 euro per maand is een substantieel bedrag, maar met een Mazda 6 is het zoveel fijner rijden dan zo’n kleine Matiz. Keuzes, keuze, keuzes, maar houd in je achterhoofd in de zoektocht naar en auto voor 1.500 euro, dat je voor een klein beetje meer geld heel erg veel fijner rondrijdt.