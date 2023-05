Hier, de lekkerste Ferrari Portofino op Marktplaats

De Ferrari Portofino is een mooie auto in een nog mooiere specificatie, en dat gewoon te halen op Marktplaats.

Met de Ferrari Roma Spider neemt het merk uit Maranello officieel afscheid van de Portofino. Dat was de derde generatie van een relatief jonge bloedlijn van Ferrari. Het begon in 2008 met de California, wat een instapper was met V8 en een stalen klapdak. Dat werd in 2014 de California T met de toen nieuwe 3.9 liter V8 van Ferrari, maar dat was meer een grondige facelift. Een echte tweede generatie kwam met de Portofino.

Ferrari Portofino

Waar het uiterlijk van de California vaak voor controverse zorgde, was de Portofino een iets beter gelijnd model. Het is één van de weinige auto’s die met het dak dicht even mooi is als met het dak open. Het is duidelijk een Gran Turismo-achtige Ferrari, wat betekent dat de alcantara zwarte stoelen en koolstofvezel splitterpakketten niet echt bedoeld zijn voor de Portofino.

Specificatie

Des te mooier is een specificatie zoals de occasion van vandaag. Deze Ferrari Portofino occasion op Marktplaats is subliem samengesteld. De kleur is het historische Ferrari Blu TDF, waar TDF natuurlijk staat voor Tour de France. Het exterieur wordt gecomplimenteerd door de bekende Scuderia Shields op de flanken, zilveren vijfspaaks velgen en gele remklauwen.

Dat is wellicht niet het perfecte eraan, donkerblauw zou je welhaast saai kunnen noemen. Nee, wat de Ferrari Portofino occasion echt afmaakt is het interieur in het bruin uitgevoerd. Als wij ons niet vergissen noemt Ferrari dit ‘Terra’. De stoelen zijn niet de heftigste racekuipen maar comfortstoelen met het horlogebandjesmotief en er zijn lekker veel comfortopties gekozen. Daar komt ook bij dat je de optionele koffer- en bagageset van Ferrari er bij krijgt.

Portofino M

De Ferrari Portofino occasion is de ultieme Portofino, de laatste versie genaamd M. Deze verschilt qua uiterlijk niet gigantisch van zijn voorganger, maar de 621 pk sterke versie van de 3.9 liter V8 is de krachtigste die je ooit kon krijgen in de Portofino.

Kopen

Met slechts 1.951 km op de teller is deze in 2021 bestelde Ferrari Portofino occasion net ingereden. Letterlijk. Dat maakt het prijskaartje wel zo royaal als koning Charles: 299.740 euro. Maar dan heb je wel een hele fijne specificatie op een lekkere Ferrari. Kopen kan uiteraard op de advertentie op Marktplaats.