Fijn zittende leaseauto voor 700 p.m. – Autoblog Advies

Voor een AB-lezer die net als Ruben, Ruben heet, zoeken we een fijn zittende leaseauto.

Het uitzoeken van een leaseauto kan nog een heel karwei zijn. Er zijn enorm veel dingen waar je rekening mee moet houden. Als je weet wat de wensen thuis zijn, moet je het nog nalopen bij de baas. Want het moet representatief, milieuvriendelijk en degelijk zijn. Daarbij wil je zelf een prettige auto met zoveel mogelijk features. Omdat het een leaseauto is, is het concurrentieveld iets anders dan bij privé aankoop.

Daar kwamen we maar weer eens achter toen we voor Ruben op zoek gingen naar een verstandige, fijn zittende leaseauto. Hij rijdt nu in een voorloopauto, een Mercedes-Benz A-klasse, totdat zijn nieuwe auto er is. Hij moet een nieuwe auto bestellen. Het liefste een Cupra Formentor, maar die valt buiten het budget.

De wensen en eisen van Ruben voor een fijn zittende leaseauto kun je in onderstaande tabel lezen:

Huidige / vorige auto’s: Mercedes A 180 bj. 2020 (voorloopauto) / prive Seat Exeo ST bj 2009 Koop / lease: lease Budget: 700 per maand Jaarkilometrage: 35.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Nieuwe lease auto Gezinssamenstelling: vrouw en 3 kinderen (maar er word niet prive gereden) Voorkeursmerken / modellen: Cupra Formentor (maar die is te duur) No-go merken / modellen: Renault

We beginnen even met een disclaimertje. Niets is zo variabel als leaseprijzen. Het kan flink schelen per leasemaatschappij. Tegenwoordig al helemaal. Het kan dus zijn dat je bij sommige auto’s in dit overzicht erachter komt dat het niet in het budget past. Andersom kan ook: dat je ineens meer ruimte hebt voor uitrusting. Daarover gesproken, vaak is het het goedkoopst om een bepaalde uitvoering te nemen waarbij de opties er al opzitten in plaats van die er los bij bestellen. Dan zit je wel dichter bij de grens van je budget, maar heb je vaak iets meer spulletjes voor iets minder geld.

Tweede dingetje: wat voor de een fijn is, is dat voor de ander niet. Probeer de auto’s dus ook gewoon uit om zo je mening te vormen.

Seat Leon ST FR Intense (KL8)

€ 667 p.m.

Als je een Cupra Formentor leuk vindt: dit komt er heel dicht bij in de buurt. De auto zit ietsje onder het budget. De Seat Leon zit voorin relatief ruim en je kan de stoel prima verstellen. De FR heeft iets sportiever meubilair én vlottere uitstraling. Nogmaals, je moet de stoelen even checken of je ze prettig vindt. Aan de andere kant, een firma zichzelf Seat noemt kan toch geen slechte stoelen monteren?

Het zijn niet allen de looks die oké zijn, je hebt namelijk ook een prima motor. De 1.5 TSI met 150 pk is meer dan adequaat. Van alle VAG-C-segmenters is de Leon misschien nu wel de beste. Ten opzichte van zijn voorganger is de Leon de enige die een stap vóórwaarts heeft gezet. Maar ja, wellicht was er bij de Seat de meeste ruimte voor verbetering.

Opel Astra Wagon GS Line 1.2 Turbo (L)

€ 675 p.m.

De nieuwe Opel Astra is een bijzonder knappe auto. Vanuit designoogpunt is het een strakke en origineel vormgegeven hatchback die duidelijk een Opel is. In het budget is een 1.2 met 130 pk, GS-Line uitrusting en nog wat opties geen enkel probleem. De motor is een driecilinder, maar klinkt voor zijn soort best aardig. Daarbij is het prestatiepotentieel prima.

De Astra is niet enorm zwaar of hoog, dus je hebt ook niet een enorme motor nodig. Wellicht is het even handig om te kijken wat de plug-in hybride kost, want de kans is groot dat je voor een paar tientjes meer een 225 pk sterke aandrijflijn hebt. Qua zitpositie zit je goud, want Opel gaat er prat op dat dit een fijn zittende leaseauto is vanwege de extreem goede zetels.

Mazda 3 e-SkyActiv-X Sedan (BP)

€ 640 p.m.

Ah, de Mazda 3! Een Autoblog-favoriet. Volgens @jaapiyo is het zelfs de maatstaf in zijn klasse. Feit is dat je een leuke ietwat afwijkende auto voor het geld hebt, zonder dat je echt concessies moet doen. Een dikke motor met interessante afwijkende techniek, prima rijeigenschappen (alhoewel niet zo sportief als vroeger) en een afwijkend uiterlijk.

De Mazda hatchback ziet er een beetje maf uit, maar de sedan is echt een keurige en fraaie wagen. Daarnaast is er ook nog genoeg ruimte – financieel – om wat opties te selecteren. Nadelen: de auto is niet bovengemiddeld ruim en het is geen Duitser qua fit & finish noch infotainment. Aan de andere kant, dat is bij Duitse merken stiekem ook niet meer wat het ooit geweest is. Sowieso even de moeite waard om een proefrit te maken.

Ford Kuga ST-Line X 2.5

€ 700 p.m.

Hatseflats: niets van dat benauwde geneuzel met een kleine hatchback of stationwagon. Wat dacht je van een dikke crossover? De Ford Kuga is een van de weinige auto’s in Nederland die echt waar voor zijn geld biedt, zonder dat je in een stuk wegwerp-electronica moet rondzoeven. Het is uiteraard een PHEV, om zo de BPM een beetje laag te houden.

De leaseprijs valt heel erg mee. Maar het zijn niet alleen de kosten die Kuga leuk maken. Voor een crossover rijdt het niet zeker niet verkeerd. De ruimte is prima voor elkaar en je kunt een stukje elektrisch rijden. Vind de baas leuk. Nadeeltje: ondanks 225 pk systeemvermogen, voelt ‘ie nooit 225 pk snel aan. Maar voor Nederland is meer dan voldoende.

Volkswagen T-Roc R-Line 1.5 TSI

€ 695 euro p. m.

Kijk, het voordeel van leaseprijzen is dat je te maken hebt met afschrijving. Volkswagens zijn nieuw vaak best prijzig in aanschaf. Echter, vanwege de hoge restwaarde, valt de afschrijving mee. Ergo: de leaseprijs is niet krankzinnig hoog. Nee, het is niet zo kek als een Cupra Formentor. Het is echter wel een sportief georiënteerde crossover met sportpakket.

Een Golf Variant met dezelfde motor en uitrusting kan ook, maar ja, dat is niet zo cool en avontuurlijk als een T-Roc. Qua ruimte en rijegenschappen staat de Golf stiekem wel een stapje of twee hoger. Het ene MQB (A1 voor de T-Roc) is het andere (Evo voor de Golf) niet. Maar als je een leuk uitgeruste en keurig uitgevoerde sportieve crossover van de VAG-stal wenst: voor 700 euro kun je er dus in weg rijden.

Audi A3 Limousine 30 TFSI S Tronic

€ 690 p.m.

Je kan ook wegrijden in een hele dikke premium Sedan van Duitse makelij! We wilden aanvankelijk de BMW 218i Gran Coupé aanraden, maar dat ding is erg duur in de lease. Met de A3 zie je precies hoe de productsegmentatie werkt in de VAG-stal. De Audi voor hetzelfde leasebedrag als een VW of Seat kan wel, maar dan moet je een concessie doen qua uitrusting of motor.

Aangezien je aangaf goede stoelen te willen hebben, komen we uit op de S Edition. Dat is een S-Line met wat belangrijke opties die je uiteindelijk toch wel wil hebben. De motor is een 1.0 TSI die er absoluut niet de straatstenen uit trekt. Dankzij het koppel van 200 Nm kom je op zich prima mee met het verkeer. Maar ja, met zo’n badge wil je het lekker voor elkaar hebben, niet ‘op zich prima’.

Kia Sportage DynamicLine

€ 695 p.m.

Dat die Zuid-Koreanen niet een groter marktaandeel hebben dan dat ze hebben. De Kia Sportage is namelijk enorm veel waar voor je geld. Want voor die 700 per maand heb je een ruime crossover. En wat voor eentje! In vergelijking met de andere auto’s in dit lijstje is de Kia verreweg het meest modern. Dat niet alleen, je hebt ook een heel erg fijne aandrijflijn: een 1.6 turbo met elektromotor.

Het is geen sportcombinatie, maar je hebt meer dan voldoende over. Qua styling is het zowaar een originele auto te noemen, of je ‘m mooi vindt is persoonlijk. De ruimte aan boord is prima. Of het een fijn zittende leaseauto is, is wederom persoonlijk. Wel zit je iets hoger en meer rechtop. Het enige nadeel: de kosten. Nu zit het meeste dat je ooit nodig kunt hebben er wel op, maar hopelijk is de leaseprijs inclusief metallic lak.

Yolo: Mercedes-Benz E 350 CDI Coupé Elegance

€ 18.999 (Duitsland)

2012

130.000 km

Met leasen is het altijd lastig om de Yolo te vinden. Een nieuwe auto is bij voorbaat al erg verstandig. Een BMW M6 aanraden wordt dan lastig. Maar als je 35.000 km per jaar rijdt, kun je natuurlijk ook vragen om kilometervergoeding te krijgen. Want heb je nu echt zin om in een 1.0 drieicilinder rond te pruttelen? Ja, de navigatie is lekker modern, maar waarom niet gewoon een fijne auto kiezen?

We dachten eerst even een C 350 e plug-in, maar als je veel snelweg kilometers maakt is er iets fijners verkrijgbaar: een C350 CDI. Die zijn bijna niet te vinden in Nederland, al helemaal niet met weinig kilometers. Maar als er toch niet veel privé gereden wordt, haal dan de mooiste E 350 CDI Coupé die je kunt vinden binnen ’een’ budget. Die zitten bijzonder prettig. De motor van deze Mercedes-Benz is een pareltje, de transmissie is een heerlijkheid en het comfort is ongekend voor een auto van dit formaat.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!