Een barnfind van 230 auto’s taxeren, is dat moeilijk?

Spoiler: ja. Maar er is zo veel meer te melden over het taxatieproces van de Palmen Barnfind Collectie.

Vandaag is het zo ver. Om 17:00 gingen de (virtuele) deuren open van de Palmen Barnfind Collection-veiling door Classic Car Auctions. Tussen nu en juni kun je bieden op de 230 auto’s die uit de schuur (en daarbuiten) gevonden zijn.

Barnfind

Om de hele collectie te taxeren zijn er vele uren gedraaid. Met name dankzij Hendrik van der Wiel van Wiel Taxaties. Hij werd gevraagd om de taxatie van de gargantueske schuurvondst te doen ter voorbereiding op de veiling. Om er het één en ander over uit te leggen schoof Van der Wiel aan bij Wouter en Meindert voor de BNR Nationale Autoshow.

Palmen Collectie

Aangezien een klein tiental mensen -al dan niet autofanaat- de afgelopen weken het vaak met mij over ‘die enorme schuurvondst’ hadden, denken wij dat je wel een idee hebt wat we bedoelen met de Palmen Barnfind Collectie. Zo niet, een korte recap. De Palmen Collectie is één van de grootste schuurvondsten ooit, wat betreft Nederland misschien wel dé grootste. De collectie werd eind vorig jaar blootgelegd en dat liet zien dat de heer Palmen een enorme verzamelaar was. Drie grote schuren in Dordrecht werden ontdekt gevuld met 230 auto’s. Bouwjaren van de jaren ’20 van vorige eeuw tot de huidige jaren ’00 en voornamelijk auto’s die momenteel als klassiekers worden bestempeld. De heer Palmen is officieel niet meer in staat om voor de auto’s te zorgen en dus werd de hele zwik opgekocht door Gallery Aaldering – die ze nu dus te veil aanbiedt.

Taxeren

Aan Van der Wiel dus de schone taak om deze 230 auto’s te taxeren. Da’s makkelijker gezegd dan gedaan. Niet alleen moet je dan 230 auto’s bij langs, ook de staat van de auto’s kan alles doen met de prijzen. Alle auto’s hebben wat tender loving care nodig (de één meer dan de ander), maar onder de gigantische bergen stof bevinden zich wel complete, voor het merendeel roestvrije carrosserieën. Van der Wiel zegt dat je ‘instappen en wegwezen’ voor geen één van de auto’s uit de barnfind moet verwachten in verband met droge rubbers (qua leidingen en banden) en vloeistoffen die net zo oud zijn als de auto’s zelf.

Staat

Van der Wiel hanteert vijf basisklassen qua staat, waarvan het hoogste ‘concoursstaat’ is en het laagste ‘rijp voor de sloop’. Niet elke auto is individueel behandeld: de auto’s uit de barnfind zijn eigenlijk per definitie in de op één na laagste categorie ingedeeld. Dat is de categorie ‘heeft veel aandacht nodig’. Lijkt ons niets minder dan terecht.

Toch is het niet zo dat stoffige oude bakken uit een barnfind per definitie behandeld moeten worden als stoffige oude bakken. Sterker nog: een beetje écht door de natuur gecreëerde patina voegt juist wat toe aan de authenticiteit van oude auto’s. Je kunt ze wel oppoetsen en in concoursstaat krijgen, maar bewijs dat de auto’s gebruikt zijn maakt ze des te leuker. Toch is dat wel een heikel punt bij de Palmen Collectie. De auto’s zijn niet gebruikt, ze staan al sinds jaar en dag stof te happen in een grote loods. Sommige auto’s zijn er neergezet in de jaren ’50 en hebben sindsdien geen meter op eigen kracht gereden.

Klapstuk

Van de 230 auto’s zijn er volgens Van der Wiel zo’n 80 waar er maar één van is (in ieder geval qua carrosserie/uitvoering). Nog een stuk of 100 zijn uniek vanwege deze staat: daar zijn de meeste soortgenoten opgepoetste museumstukken. De klapperrrr van de barnfind is de auto die in het originele artikel al ietwat uitgelicht was, een Lancia Aurelia B24 Spider America uit 1955. Deze heeft Van der Wiel geschat op tussen de 675.000 en 875.000 euro.

Het persoonlijke klapstuk van ondergetekende is dat de heer Palmen een heuse Lamborghini Espada in de collectie had! Deze uiterst bizarre Lamborghini uit de jaren ’70 is en blijft een frappant ding en een bekend stukje Lamborghini-geschiedenis. Ook ziet de Espada er optisch prima uit, ware het niet dat een werkende motor en vooral werkende elektronica verre van gegarandeerd is.

(Eén van) de nieuwste auto’s die wij hebben kunnen vinden uit deze barnfind is een Jaguar XK8 Convertible uit 1998. Ook toen voegde de heer Palmen dus nog auto’s aan de collectie toe, sterker nog: het kenteken komt uit 2010. Wel heeft ook deze beige Jaguar weinig asfalt meer gezien in de 13 volgende jaren.

Chasing Classic Cars

Het verhaal over de Palmen Barnfind Collectie ging de hele wereld over. Zo was Van der Wiel in Portland bij Wayne Carini, die je wellicht kunt kennen van de Discovery-serie Chasing Classic Cars over het opkopen en restaureren van auto’s. Zelfs Carini kreeg vele berichten over de Palmen Collectie, meestal om advies qua waarde van potentieel geïnteresseerden. Staan wij als Nederland toch weer even op de wereldkaart.

Het hele gesprek met Hendrik van der Wiel kun je terugluisteren in de BNR Nationale Autoshow, die ook als podcast is geüpload op bijvoorbeeld Spotify en Apple Podcasts.