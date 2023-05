Hagelnieuwe Toyota Tacoma is stoerder dan ooit

Toyota trekt het doek van de gloednieuwe Tacoma en het is direct een ruig ding.

Bij Toyota denk je direct aan Japan, want het is nog steeds de grootste Japanse autofabrikant ter wereld. Toch is er ook een divisie van Toyota die zo Japans is als de sushi van een Texas Steakhouse. Het merk richt zich namelijk enkel op de VS met vooral dat waar Amerikanen zo gek op zijn: pickup-trucks.

Toyota Tacoma

Zo kan het dat zowel wij als Japan helemaal niks te maken krijgen met de Toyota Tacoma. De in 1995 gepresenteerde pickup kent slechts drie generaties, waarvan de laatste het al volhoudt sinds 2016. Hoog tijd om die van een opvolger te voorzien middels de ‘2024’ Toyota Tacoma. De vierde generatie is hier.

Vierde generatie Tacoma

De Tacoma is de kleinste pickup die Toyota aanbiedt, maar in tegenstelling tot Ford gaat het maar om twee modellijnen. Je kunt kiezen uit deze of de Tundra. De Tundra moet je zien als de rivaal voor de Ford F-150, de Tacoma richt zijn pijlen meer op de kleinere Ford Ranger. Amerikanen noemen dit dan ook een ‘midsize truck’, maar de Tacoma is wel een slagje groter dan ‘onze’ Hilux.

Wel heeft Toyota hun best gedaan om de robuuste vormgeving van de Tundra over te geven aan de kleinste van de twee. De nieuwe Toyota Tacoma is duidelijk door dezelfde pen getekend, maar dan een slagje kleiner. Ook qua lay-out zal de Tacoma overeenkomsten vertonen met zijn grote broer, want hij staat op hetzelfde TNGA-F-platform voor pickups.

Motoren

De Toyota Tacoma komt eigenlijk maar met één motor: een 2.4 liter turbo viercilinder. Deze levert in diens meest uitgeklede vorm al 228 pk en 330 Nm, wat wij Europeanen zouden beschrijven als ‘meer dan zat’. Je kunt ‘m echter ook krijgen met 278 pk en 430 Nm, wat dan helemaal als overkill lijkt. Deze motor kun je zelfs nog krijgen met een handgeschakelde zesbak! Wel eentje die automatisch tussengas geeft én niet kan afslaan. Dat haalt wel een gedeelte van de lol weg, maar goed, zelf roeren heeft alsnog zijn charme.

i-FORCE MAX

Nee, da’s niet de naam van de nieuwste hypersnelle chip voor de nieuwste Apple MacBook. De topmotorisering voor de nieuwe Toyota Tacoma is de nieuwe i-FORCE MAX 2.4 hybride. Een heftige manier om te melden dat je de sterkste motor ook kunt krijgen met hybride ondersteuning. Een elektromotor voegt 48 pk toe om op een totaalplaatje van 326 pk en 630 Nm te komen. Dan wordt het zelfs voor Amerikanen een dikke powerknaller.

TRD Pro

Dat klinkt als een recept voor een dikke sportieve pickup. Toyota heeft ooit met de Tacoma X-Runner geprobeerd om een soort ultieme sport-pickup te bouwen, een beetje zoals de oude Ford F-150 SVT Lightning. Een gaaf stukje auto-trivia, maar marketingtechnisch een ramp. Vandaar dat Toyota zich sinds de vorige generatie(s) Tacoma richt op wat mensen wél vaak doen met een truck: offroaden. Gelukkig kan dat weer een stukje beter met de nieuwe Tacoma. De TRD Pro-uitvoering keert terug en in combinatie met die nieuwe motor kom je dan verder in het onverharde dan ooit tevoren.

De Tacoma staat in de wildernis prima zijn mannetje, want je krijgt 28 centimeter grondspeling. Ook kan je hellingen tot wel 34 procent steil gewoon beklimmen. Dankzij camerazicht rondom de hele auto en een slim ‘Terrain Response System’ à la Land Rover moet je flink je best doen om vast te komen te zitten. Toch bekruipt ons wederom een beetje het gevoel dat het zo wel erg makkelijk wordt. Al schijnt het dat offroad-fanaten tegenwoordig ook verwende sikken zijn en juist smullen van dit soort hulpjes.

Trailhunter

Voor die mensen is er nóg beter nieuws in de vorm van een compleet nieuwe uitvoering voor de Toyota Tacoma. De Trailhunter staat bovenaan de voedselketen en is eigenlijk alles wat Toyota kon verzinnen voor het betere ‘overlanding’. Dat is de naam die Amerikanen geven aan het je totaal overgeven aan de wildernis en survivallen. Niet alleen krijg je dan alles wat reeds genoemd is voor de TRD Pro, ook krijg je verbeterde vering (schokdempers vooral) en alle offroad-modificaties die je maar kan wensen. Denk aan 33 inch offroad-banden en een dakrek met optioneel een daktent. Ook een lier en robuuste bumpers mogen niet ontbreken om ervoor te zorgen dat je ook behulpzaam kan zijn.

TRD Sport

Toyota poogt ook nog om de Tacoma een beetje ‘sportiever’ te maken voor mensen die het liever bij verharde wegen houden. De TRD Sport is wel één van de topversies, maar is minder op offroad gericht. Een X-Runner is het niet, maar met 326 pk moet het toch aardig vooruit willen.

Samen met de ‘luxueuze’ Limited zorgt dat voor vier(!) topversies. Het wordt sowieso moeilijk kiezen met wat Toyota je voorschotelt. Je kunt namelijk bij de Tacoma kiezen tussen de volgende uitvoeringen:

SR

SR5

TRD PreRunner

TRD Sport

TRD Offroad

Limited

TRD Pro

Trailhunter

Oh ja, en dan mag je bij sommige versies ook nog kiezen of je een kort of lang bed wil en of je de korte wielbasis met twee deuren of de lange wielbasis met vier deuren wil. Toyota zegt zelf: er is een Tacoma voor iedereen. Zo lang je maar niet uit Europa komt. Toyota richt op een verkoopstart voor ‘eind dit jaar’ en bestellen kan vanaf nu.