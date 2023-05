Automobilisten spookrijden om file te vermijden in Groningen

Zo heb je dat niet geleerd: bij een lange file in Groningen vanochtend besloten meerdere weggebruikers te gaan spookrijden.

Achteraan aansluiten in de file is niet leuk, maar het hoort erbij. Dus wanneer jij de auto’s voor je en masse ziet afremmen om in een lange rij tot langzaam rijdend of zelfs stilstand te komen, is je enige optie met de stroom mee gaan. Tenminste, de enige legale optie.

Spookrijden

Vandaag deed een handjevol automobilisten in Groningen voor hoe het níét moet. Op het Julianaplein, waar de A28 begint/eindigt, was een vrachtwagen gekanteld. Dus moest de boel afgezet worden. Het Julianaplein zit momenteel volop in een verbouwing, dus het is daar sowieso al aardig rampzalig. Dankzij de afzetting (waar het verkeer dus wél langs kon) werd het er alleen maar erger op en de file begon op een gegeven moment bij de oprit Haren, een paar kilometer onder het Julianaplein. Daar ging het even mis in de beredenering van dit eerdergenoemde handjevol automobilisten. Zij gebruikten namelijk de oprit al spookrijdend als afrit.

Bi-zar: op de #A28 richting Groningen rijden tientallen automobilisten tegen het verkeer in om toerit Haren als afrit te gebruiken. Verderop is een ongeval gebeurd waar het verkeer gewoon langs kan. Gevaar veroorzaken om lichte vertraging te ontlopen: de politie is ingelicht. pic.twitter.com/hPjCRqHIxF — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) May 19, 2023

De beelden deelt Rijkswaterstaat op Twitter met de bijbehorende informatie dat dit natuurlijk niet de bedoeling is. Spookrijden om een file te vermijden kan echt niet. Naar aanleiding van de beelden gaat RWS kijken of er kentekens te traceren zijn. Overigens lijkt er wat groepsdruk in het spel te zitten, want er is ook te zien dat een groepje automobilisten na de illegale actie van hun voorgangers wél gewoon netjes aansluiten en er vervolgens niet meer spookgereden wordt.

In de loop van de middag loste de file weer op en zo rond een uur of 15:00 was het alsof er nooit file heeft gestaan. Het ongeval met de vrachtwagen liep ook met een sisser af, in ieder geval voor de chauffeur. Eind goed al goed, ware het niet dat de politie nu even moet onderzoeken of de spookrijdende haastmensen even opgespoord kunnen worden.