Uniek: Nederlandse ‘barnfind’ van 230 auto’s!

Dit kom je niet elke dag tegen. Een Nederlandse ‘barnfind’ is één van de grootste ter wereld.

Sommige mensen sparen postzegels, treintjes of verjaardagskaarten. Zelf spaar ik geld, maar dat gaat me niet zo goed af. Een Nederlandse verzamelaar van auto’s is het wel gelukt om succesvol te sparen. Gedurende tientallen jaren heeft hij een indrukwekkende collectie auto’s opgebouwd.

Nederlandse ‘barnfind’

De collectie bestaat uit niet minder dan 230 auto’s. Dat zijn er aardig wat en die moet je ergens kwijt. Daarom heeft de verzamelaar drie opslagplekken in Dordrecht weten te bemachtigen om de auto’s op te slaan. We hebben het hier over een ‘geheime’ verzameling. Bijna niemand wist er vanaf, zelfs de buren niet. De beste man liet bijna niemand binnen.

Het is een bonte verzameling. We zien veel oldtimers, denk aan een Lancia Aurelia B24 Convertible, Alfa Romeo 2600 SZ en zelf een Mercedes-Benz 300S Roadster. Deze laatste is echt prijzig. Verder bestaat de collectie uit onder andere een vieze Ferrari 365 GT 2+2, een Jaguar XK150 Fixed Head en een Cadillac Eldorado Convertible MK8.

De eigenaar is de heer Palmen (bij ons niet bekend). Op dit moment is hij zo oud dat hij in een verzorgingshuis zit. Daarom is de collectie ook naar buiten gekomen: hij kan er niet meer voor zorgen. Palmen begon zo’n veertig jaar geleden te verzamelen. Het is onbekend hoe hij aan het geld kwam om een dergelijke verzameling op te bouwen. Want één ding staat vast, dit kost aardig wat!

Te koop

Toch sneu, heb je zo lang gewerkt aan je verzameling en moet je ze uiteindelijk verkopen. Maar goed, de auto’s zijn in goede handen. Gallery Aaldering uit Brummen heeft de collectie overgenomen en is van plan om de auto’s te verkopen. Nico Aaldering zegt dat de auto’s stoffig zijn, maar in goede en originele staat verkeren.

Via een online veiling zal de Nederlandse barnfind verkocht worden. De online autoveiling zal plaatsvinden via Classic Car Auctions en start op vrijdag 19 mei. Heb jij interesse gekregen? Er zijn verschillende kijkdagen tijdens het pinksterweekend.

bron: AD