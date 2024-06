Is altijd schrikken, een blauw zwaailicht in je binnenspiegel. Maar wat moet je dan eigenlijk doen?

Ik denk dat ik niet de enige bent die toch altijd behoorlijk schrikt als er ineens een blauw zwaailicht opdoemt in de binnenspiegel. Zeker in combinatie met de tweetonige sirene weet je dat je snel moet handelen. Je wil immers niet zo’n dweil zijn die de hulpdiensten ophoudt omdat hij niet weet hoe te reageren. Of het wel weet, maar het bewust verkloot. Die heb je immers ook…

Maar wat doe je dan wel als je ineens snel moet besluiten. En terwijl ik dit opschrijf, denk ik even na over de laatste keer dat er bij mij een blauw zwaailicht in de binnenspiegel opdoemde. Wat deed ik toen?

Een blauw zwaailicht in je binnenspiegel. Wat doe je dan?

Het was in Amsterdam, op een tweebaansweg, met gescheiden middenberm. Niet echt ruimte om uit te wijken, zal ik maar zeggen. Ik zag dat auto’s voor mij naar rechts de stoep op knalden en zo probeerden de -in dit geval- politiewagen de ruimte te geven, maar ik deed het iets anders.

Ik zag even verderop, een meter of 200 ofzo een pakeerhaventje. Ik dacht, als ik nou even het rechter pedaal vloer, blijf ik dat blauwe zwaailicht voor en kan ik zonder de velgen te beschadigen keurig plaats maken. Zo gezegd zo gedaan, richting aangegeven toen ik de parkeerhaven opreed en alles was keurig geregeld.

Maar deed ik het wel goed? Daar gaan we eens naar kijken. Want wat zijn de regels als er ineens een blauw zwaailicht in je binnenspiegel opdoemt? Zijn die er überhaupt?

Welke regels zijn er?

Nou, laten we het maar meteen verklappen; er zijn niet echt specifieke regels die je dicteren wat te doen als een hulpverlener zich meldt in jouw binnenspiegel. Wel richtlijnen en tips, zo laat bijvoorbeeld de ANWB zien op hun site.

Allereerst, tip 1: Blijf kalm en reageer rustig. Met andere woorden; raak niet in paniek. Zorg dat je andere weggebruikers niet in gevaar brengt en zorg voor een veilige doorgang van de auto met het blauwe zwaailicht.

Tip 2: Hou je altijd aan de verkeersregels. Zo kan de bestuurder van het hulpvoertuig anticiperen op jouw gedrag. Bovendien krijg je gewoon een boete als jij door rood rijdt als je de ambulance wil doorlaten. Hij mag doorrijden bij het rode stoplicht, jij niet…

Tip 3: Geef richting aan als je iets gaat doen. Dan weet de chauffeur van de auto-met-haast achter je wat je gaat doen… Dat spreekt voor zich, maar ik zie het eigenlijk nooit iemand doen. Behalve ikzelf dus blijkbaar. *Deelt schouderklopje uit aan zichzelf*

Tip 4: Hou op de snelweg altijd de vluchtstrook vrij. Spreekt ook voor zich, maar wellicht wil je in je paniekreactie uitwijken naar rechts. Terwijl dat blauwe zwaailicht juist daar langs komt. Als er geen vluchtstrook is, zorg dat je samen met je medeweggebruikers een corridor maakt waar het hulpvoertuig doorheen kan.

Tip 5: Als je op een rotonde zit, blijf daar dan op totdat de hulpverlener eraf is. Dan hinder je hem zo weinig mogelijk en een klein extra rondje rijden is helemaal niet zo erg.

Nou, dat was het wel zo’n beetje, van onze kant. Maar mocht jij nog meer tips hebben, of willen laten weten hoe jij omgaat met een blauw zwaailicht in je binnenspiegel, aarzel niet om dat op te schrijven in de comments!