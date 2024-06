Nissan GT-R met 2.000 pk staat te koop in Nederland

Een Nissan GT-R met 2.000 pk kun je gewoon kopen in Nederland. Da’s wel bizar, als je erover nadenkt.

Het einde is in zicht voor de Nissan GT-R. De Japanse sportwagen is inmiddels alweer 17 jaar oud, langer dan de R32, R33 en R34-generatie bij elkaar in productie waren! De Nissan GT-R was destijds de ultieme supercar-vernietiger. Voor 911 Carrera geld kon je auto’s als de 911 Turbo, 911 GT3 en zelfs de Carrera GT het flink lastig maken.

Let wel: niet op flauwe Tesla-esque wijze. Dus niet alleen sneller op de 1/8 mile, maar op alle disciplines. Of je nu op de dragstrip, Autobahn, Nürburgring of binnenwegen rijdt: de Nissan GT-R is overal bizar snel. In tegenstelling tot de originele Skyline GT-R’s, had Godzilla nu af-fabriek al voldoende vermogen, maar toch kon je er meer uithalen. Veel meer, zo blijkt.

Met een paar simpele modificaties zit je top 700 pk. Als je iets dieper in de buidel tast is 1.000 pk echt geen probleem en als je écht knaken hebt, kan 1.300-1.400 pk ook.

Dít is snel!

Maar deze Nissan GT-R met 2.000 pk gaat daar nog eventjes dik overheen! En het mooie is, hij staat in Nederland! Volgens de verkopende partij is het een van de snelste GT-R’s van Europa. Ja, daar twijfelen wij ook niet aan. Mocht je denken dat jouw nieuwe Tesla Model S Plaid of andere elektrowaggie snel is: nee. Dít is snel.

Wellicht dat je iets sneller van je plek komt met een EV, maar dit is (veel) lichter dan en je hebt twee keer zoveel vermogen als een Plaid. Wat er allemaal aan gedaan is om tot 2.000 pk te kopen, wordt niet vermeld. Het is wel een prettig idee dat de verkopers veel bezig zijn met tuning, meer dan met auto’s verkopen.

Daarover gesproken, ze hebben ook een GT-R met 1.300 pk of slechts 1.000 pk te koop staan als je 2.000 pk veel te veel vindt. Het is in elk geval een prettig idee dat de verkopers thuis zijn in de materie.

Wat kost een Nisan GT-R met 2.000 pk dan?

Misschien wel het tofste aan deze Nissan GT-R met 2.000 pk is niet zozeer het vermogen, maar het uiterlijk. Geen gare matte wrap, maar donkerblauwe lak. We zien diverse Nismo GT-R-upgrades, maar geen rare bodykits of andere twijfelachtige Tupperware. Het is allemaal carbon. Ook de wielen (OZ Superleggera) kunnen op onze goedkeuring rekenen.

Niet dat het iemand interesseert, maar we zijn eigenlijk wel benieuwd naar het verbruik van deze Nissan GT-R met 2.000 pk. Want we maken voor de grap de vergelijking met snelle elektrische auto’s, maar het zal ons niet verbazen dat de actieradius van dit apparaat nog beperkter is dan een Model S Plaid op volle stoom op de Autobahn.

De auto komt uit 2015 en is origineel Nederlands! Dat is ook wel fijn, net als het feit dat alle facturen nog aanwezig zijn. De kilometerstand staat op 39.880 km. Er is altijd rustig mee gereden door een oudere dame*. De prijs van 219.950 euro lijkt hoog, maar het is de goedkoopste auto met 2.000 pk die we konden vinden. Interesse? Je kan de advertentie hier bekijken!

Check hieronder hoe het is om een Nissan GT-R met 1.400 pk te hebben:

En bekijk de video waarin @wouter je uitlegt waar je op moet letten bij de aanschaf van een gebruikte Nissan GT-R:

*dit is niet correct

