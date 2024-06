Officieel onderzoek naar de terugkeer van knoppen in de auto

Wij willen de knoppen terug in de auto. En het lijkt erop dat wij niet de enigen zijn die dat willen…

Het is een steeds vaker gehoorde ergernis van automobilisten; het ontbreken van fysieke knoppen in de auto. Tegenwoordig moet steeds meer via het centrale scherm en dat is niet alleen onhandig, maar ook onveilig. Je houdt immers je ogen langer van de weg dan nodig zou moeten zijn.

Ik merk het zelf ook. Nu ik al een tijdje in een Tesla rijd, ervaar ik zelf hoe onhandig het is dat je zo goed als geen knoppen meer hebt, maar alles via het touchscreen moet bedienen. Oké, de alarmlichten, richtingaanwijzers en de ruitenwissers gaan nog met knoppen en hendels, maar de rest niet.

En dat is gewoon gevaarlijk. Ik heb meer dan eens gehad dat ik mijn rijstrook ongepland verliet omdat ik aan het zoeken was hoe ik de achterruitverwarming aan moest zetten. Of de mistlampen, ook zoiets. En de RDW is nu een officieel onderzoek gestart naar de (on) veiligheid daarvan, middels een uitgebreide testdag gisteren.

Onderzoek naar terugkeer van knoppen in de auto

Allereerst is het goed te weten dat Euro NCAP vanaf januari 2026 nieuwe beoordelingscriteria invoert om te voorkomen dat bestuurders hun ogen langere tijd van de weg hebben. En de RDW is die criteria eens langsgelopen om uit te zoeken welke auto’s het goed of slecht voor elkaar hebben.

En daar kwam erg veel informatie uit. Informatie die de komende tijd nog extra onderzocht moet worden, maar waar wel uit bleek welke auto’s het gebruiksgemak -lees: knoppen in de auto- beter voor elkaar hadden dan anderen.

Ook was de testdag handig om te zien of de nieuwe beoordelingscriteria van Euro NCAP wel allemaal hout sneden. Of ze zich niet op de verkeerde zaken focussen, zogezegd. Ook die resultaten neemt de RDW mee en zal ze doorgeven aan de eindverantwoordelijke instantie.

Kortom, het is goed om te weten dat ook de officiële instanties het zat zijn en willen dat de knoppen terugkeren in de auto. Want het valt toch eigenlijk niet te rijmen dat je -terecht- niet op je smartphone mag tijdens het rijden, maar wel gedwongen wordt op een ander scherm te turen?

Precies!