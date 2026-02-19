Een BMW M5 met een Porsche-kleur, mag dat?

De M5 is af fabriek in diverse gave Porsche-kleuren te krijgen.

We lopen vaak te klagen dat vroeger alles beter was, maar er zijn ook nog positieve trends in de autowereld. Namelijk dat we meer kleur zien. 20 jaar geleden was het een oersaaie bedoening qua kleuren, maar nu zien we in alle segmenten meer kekke kleuren.

Zo is de huidige BMW M5 bijvoorbeeld leverbaar in 150 verschillende kleuren. De E60 M5 zag je af en toe nog in donkerblauw of donkerrood, maar dat was het wel. Het overgrote deel was uitgevoerd in saai zwart of zilver. En ja, de E60 klonk 100 keer beter, maar daar hebben we het even niet over.

BMW Dingolfing laat op Instagram nu drie voorbeelden zien van kleurrijke M5’s. Deze hebben allemaal een Porsche-kleur. De meest herkenbare tint is natuurlijk Ruby Star Neo, de moderne variant van de klassieke Porsche-kleur. Dit is gewoon een kleur die je af fabriek kunt krijgen op de M5. Dit kost je wel €6.094,80, want het is uiteraard een Individual-kleur.

Ook de gele kleur is afkomstig uit het palet van Porsche. Dit is Speed Yellow, een kleur die onder meer op de 997 en 987 Cayman werd geleverd. Tot slot is er nog Daytona Beach Blue. Dit is geen bekende naam, maar stiekem is dit ook een Porsche kleur: Mexico Blue.

Het is dus een vrolijke boel in de BMW-fabriek. Helaas zien we op de achtergrond alsnog heel veel zwarte en grijze auto’s. Uiteindelijk kiest toch nog steeds de meerderheid voor een veilige kleur.