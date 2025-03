Wat nou te zwaar? De BMW M5 Touring is een verkoopsucces!

De verkopen van de BMW M5 Touring gaan een stuk beter dan BMW had verwacht.

Bij de lancering van de nieuwe M5 en M5 Touring ging het eigenlijk maar over één onderwerp: het gewicht. De G90 weegt 2.435 kg en de langere Touring zelfs 2.550 kilo. Merk je daar veel van tijdens het rijden? Nee, concludeerden we in onze rijtesten. Ook de BMW-kopers trekken zich weinig aan van de massa.

BMW is blij met de verkopen van zowel de G90-sedan als de G99-stationwagen. Sylvia Neubauer licht dit toe tegenover BMWBlog. Neubauer is de vice-voorzitter van de klant-, merk-, en verkoopafdeling van BMW M. Ze vertelt dat BMW vooraf verwachtte dat de verkoopverdeling 66 procent sedans en 33 procent stationwagens zou zijn.

Meer vraag naar M5 Touring dan verwacht

Nu blijkt dat er zoveel mensen een M5 Touring willen dat de productieplannen worden aangepast. Dankzij de nieuwe planning is ongeveer de helft van de nieuwverkochte M5’s een sedan en de andere helft een stationwagen. In plaats van 2/3 sedans en 1/3 G99’s. Da’s nogal een verschil. Zeker wanneer Neubauer opmerkt dat ook de productie van de G90-sedan wordt vergroot.

Wat krijgen die kopers dan ook alweer? De derde generatie M5 Touring is een PHEV. De plug-in hybride aandrijflijn heeft een systeemvermogen van 727 pk en een trekkracht van 1.000 Nm koppel. In 3,5 seconden (3,6 in de Touring) kun je van 0 naar 100 km/u en de top ligt op 250 km/u. Met een actieradius van een kilometertje of 60 á 70 kun je af en toe ook elektrisch rijden. Maar zeg nou zelf, wie doet dat in een M5? Het elektrische component is vooral leuk voor de zuinigheid, het koppel en de reactiesnelheid.

Waarom is de BMW M5 Touring zo’n succes?

Onze vrienden van BMWBlog wijten het succes van de uitgestrekte M5 aan de Amerikaanse verkopen. Dit is de eerste keer dat BMW een M5 Touring naar The States brengt. Dat zal inderdaad vast helpen bij de verkopen van de BMW M5 Touring. Daarnaast komt niet iedere generatie van de M5 als Touring. Mensen met wat geld zijn nou eenmaal op zoek naar speciale auto’s. En een speciale auto, dat is de M5 Touring zeker.

Dan rest nog de vraag: had BMW wel of niet verwacht dat de verkopen van de XM zo zouden tegenvallen?

Foto: BMW M5 Touring gespot door @Row1