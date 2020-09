Een dakkoffer op je AMG: hondslelijk of super praktisch? - Autoblog.nl

Voor wie nooit genoeg kofferbakruimte kan hebben, heeft AMG nu de ideale dakkoffer.

Met drie vrienden op roadtrip door Europa in een Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+, klinkt dat niet als een gaaf idee? Die dikke V8 onder de motorkap, de gezelligheid van je vrienden en genieten van alle geweldige wegen die Europa te bieden heeft. Dat genieten moet in die AMG zeker lukken, want volgens onze rijtest is de vierdeurssedan een stuurmansmachine.

Er is alleen wel een klein probleem voor die roadtrip: de kofferbakruimte. Want als je op zo’n lang autoritje gaat, wil je wel het een en ander mee kunnen nemen. Maar goed nieuws! Want voor precies zulke situaties, heeft Mercedes-AMG een nieuw product bedacht: de AMG-dakkoffer.

Wat de dakkoffer zo AMG maakt? Nou, ten eerste de stickers. Zowel de neus als beide zijkanten hebben namelijk aardig prominente AMG-stickers, waardoor je iedereen nog beter kan vertellen dat je in een dikke Mercedes rijdt. Maar er is meer. Volgens de Duitsers is de dakkoffer namelijk met ‘de hoogste precisie ontwikkeld en geeft deze extra aerodynamische en esthetische accenten’. En nee, wij weten ook niet wat ze bedoelen met esthetische accenten.

Mercedes claimt dat het ‘sportief ontwerp’ – waarschijnlijk voor het eerst dat iemand een dakkoffer sportief heeft genoemd – voor betere aerodynamica en geluidsniveaus zorgt. Zo zijn de handgrepen van de dakkoffer geïntegreerd in het ontwerp en is er een ‘expressieve diffuser’. Jazeker, deze sportieve dakkoffer heeft een diffuser.

Het wordt overigens nog beter. Mercedes toont namelijk niet één, maar twee sportieve dakkoffers aan. De tweede is speciaal ontwikkeld voor de AMG-coupés. Deze coupédakkoffer heeft een iets andere diffuser, ‘die aerodynamisch is aangepast voor het sportieve ontwerp van de coupé’. Mercedes claimt dat de dakkoffer geschikt is voor dagelijks gebruik en makkelijk te gebruiken is. De dakkoffers zijn te gebruiken op alle Mercedes-Benz-auto’s met dakrails. Dus ja, ook op een niet-AMG, kan je de AMG-dakkoffers gebruiken. We vragen ons af hoe lang het duurt voor iemand het doet.









Hoeveel de dakkoffers kosten? Geen idee, dat melden de Duitsers nog niet. In november zijn de dakkoffers verkrijgbaar. De dakkoffers zijn 220x85x44 centimeter groot, hebben een inhoud van 410 liter en kunnen maximaal 70 kg aan inhoud dragen. De dakkoffers zijn aan beide kanten te openen. Jammerlijke kanttekening: met vol gas op de Autobahn zit er niet in bij deze dakkoffers, je mag van AMG maar maximaal 130 km/u met de dakkoffers rijden.