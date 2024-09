Een elektrische (?) 996 en meer interessante Duitsers op vers kenteken

In dit artikel duiken we in de dikke Duitsers die in augustus op kenteken verschenen.

Alpina

We beginnen deze keer bij Alpina, de fabrikant uit het Duitse Buchloe met pittige modellen op basis van BMW’s. In augustus werden zes Alpina’s door de RDW van een nieuw kenteken voorzien, waarvan eentje rechtstreeks uit de fabriek: een grijze Alpina XB7, gebaseerd op de BMW X7. Nog steeds met een 4.4 liter V8, maar nu met 621 pk, zo’n 90 pk meer dan de X7 M60i xDrive. Ook het prijskaartje is wat hoger dan de BMW versie, in dit geval lag het op € 287.502.

De andere vijf exemplaren kwamen dus via de import naar Nederland. Het ging om een zwarte Alpina Roadster S (gebaseerd op de BMW Z4) uit 2006, een grijze B3 Bi-Turbo Touring (3-serie) uit 2013, een zwarte B5 Bi-Turbo uit 2011, een blauwe B5 S uit 2008 en een blauwe B10 (E39 5-serie) uit 2000.

Audi

Het lijkt bijna een gewoonte te worden, maar er is opnieuw een Audi A8 L Security op kenteken gekomen. Zo te zien met dezelfde specificaties als het exemplaar dat in juli geregistreerd is, want opnieuw is de genoteerde prijs €611.751.

Verder is er in augustus ook weer een R8 Spyder op kenteken gekomen, deze keer een prachtig geel exemplaar uit 2018.

Van de RS6 Avant zijn er zeventien op kenteken gekomen. Allemaal geïmporteerde exemplaren, maar opvallend is dat bij één exemplaar een nieuwprijs van €433.614 is geregistreerd. Aan de RDW gegevens is weinig bijzonders te zien, maar er zal vast sprake zijn van een tuner die de auto flink heeft aangepakt.

Een tuner is ook aan het werk geweest bij een RS Q8 die in augustus is geregistreerd. Een vermogen van 740 pk krijg je immers niet gewoon van Audi, daar houdt het bij 600 pk wel op. De kans is groot dat de 140 extra paardenkrachten zijn verzorgd door ABT.

BMW

Foto: Van Poelgeest Amstelveen

Eerder keken we naar zes BMW/Alpina’s en nu kijken we naar ruim 3.600 BMW’s, dat is toch wel een verschilletje. Die kunnen we natuurlijk niet allemaal bespreken, maar in de lijst met geïmporteerde auto’s zien we bijvoorbeeld slechts twee BMW’s met een V12. In beide gevallen gaat het om een M760Li xDrive, het topmodel van de 7-serie. Een 6.592 cc V12 zorgt voor een vermogen van 585 pk, maar ook voor een verbruik waar je het liever niet over wil hebben. De nieuwprijs lag voor beide exemplaren net iets onder de 3 ton en daarmee zijn het ook direct de duurste BMW’s die in augustus op kenteken zijn verschenen, puur kijkend naar de geregistreerde catalogusprijs.

Zijn het ook de meeste krachtige exemplaren? Nee, die eer gaat deze maand naar drie exemplaren van de i7 M70 xDrive, met een systeemvermogen van 660 pk.

Aan de andere kant van het spectrum vinden we een BMW met een vermogen van 12 pk. Een ééncilinder 298 cc motor in een BMW Isetta 300 uit 1960 die recent opnieuw op kenteken is gezet. Naast deze dwergauto heeft slechts één andere BMW een klassiekerkenteken ontvangen, namelijk een BMW 502 die ook uit 1960 komt.

Mercedes-Benz

Foto: ASV

Laten we bij Mercedes direct beginnen met de hoogste geregistreerde catalogusprijs: €575.237. Een hoop centjes, maar het betreft dan ook een bijzondere auto, namelijk een AMG GT Black Series. En dan is het ook nog een AMG One Edition. Mocht je interesse hebben, de auto staat te koop bij ASV in Veghel met een vraagprijs van €629.880.

In augustus zagen we ook driemaal een Maybach verschijnen op een nieuw Nederlands kenteken: een gloednieuwe S 580 Maybach, een gloednieuwe GLS 600 Maybach (maar dan wel als bedrijfsauto!) en een andere GLS 600 Maybach die eerst een maandje op buitenlands kenteken heeft gestaan.

Tenslotte is het misschien wel leuk om te vermelden dat er ook negentien G 63’s op kenteken zijn gekomen. Vijf zelfs met een V-kenteken, dus als bedrijfsauto. Toch nog even wat BPM besparen nu het nog kan. Tevens zit er een exemplaar bij met 800 pk, dus de kans is groot dat het opnieuw gaat om een G 63 Brabus.

Porsche

Foto: Porsche Centrum Twente

Sommigen vinden het maar niks, een Porsche EV. Toch is er best vraag naar, kijk maar naar de grote hoeveelheid Taycans die je ziet rijden. In augustus kwamen er opnieuw 40 stuks op kenteken, waarvan 17 volledig nieuwe exemplaren.

Ook zagen we in augustus een elektrische 911 in de RDW gegevens verschijnen. Hoe kan dat nou weer, van de 911 is toch (nog) geen elektrische versie beschikbaar? Het gaat echter om een 911 Carrera (996) uit 1998 waarbij de benzinemotor is vervangen door een elektromotor in combinatie met een accupakket. Heiligschennis zouden veel mensen roepen, anderen vinden het toch wel interessant.

Is het dan de enige 911 met een elektromotor in Nederland? Nee hoor, op 1 september reden er acht elektrische 911’s rond, plus nog eens vier elektrische 912’s. Mede dankzij Nederlandse bedrijven zoals Zero Classics en Voitures Extravert.

Om dit artikel toch nog met wat benzinegeuren te eindigen: in augustus konden we nog genoeg andere leuke Porsches verwelkomen op Nederlandse platen. Denk bijvoorbeeld aan 2x 911 GT3 RS en een 911 S/T, alleen vers uit de fabriek en met prijskaartjes van ruim boven de 4 ton. Of bijvoorbeeld zes stuks van de 911 (992) Turbo S met een 3.745 cc zescilinder boxer die er 650 pk uitstampt. Maakt dit het dan weer een beetje beter?

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen.

Headerfoto: @justawheelchairguy, via Autoblog Spots