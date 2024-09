Stellantis onthult waarom Maserati zo slecht verkoopt

Heeft Stellantis het probleem gevonden om van Maserati toch een succes te maken?

Het zijn op dit moment niet de leukste tijden om een dealer van Maserati te zijn. Ja, je hebt een prachtige showroom met mooie auto’s staan. Het is wel de bedoeling dat die auto’s een weg vinden naar een klant. Dat laatste krijgt het Italiaanse merk mondjesmaat voor elkaar.

De verkopen van Maserati zijn ingestort als een plumpudding. Natuurlijk moeten de alarmbellen rinkelen bij Stellantis om het tij te keren. Eerder dit jaar gingen er geruchten om Maserati in de etalage te zetten. Later ontkrachtte het concern door middel van een officieel statement.

Van een verkoop is geen sprake, toch is er duidelijk werk aan de winkel. Stellantis CEO Carlos Tavares durft te benoemen waarom het nu niet goed gaat met Maserati. Volgens hem ligt het niet aan het portfolio van het merk. Met kersverse modellen, zowel benzine als elektrisch, heeft Maserati volgens hem voor ieder wat wils.

“With Maserati, we have the right cars and we have the right technologies. We can offer thermal or 100% electric luxury sports cars. If sales are sluggish right now, it is a matter of marketing. We have also improved a lot on the quality front, but now we need to work on marketing. We lack prospects and leads, we need to reach potential customers and deliver the right message for the right positioning.”

Carlos Tavares, CEO Stellantis