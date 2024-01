Deze Nederlandse 911 restomod heeft geen boxermotor meer

Sterker: er zit helemaal geen verbrandingsmotor meer in.

De Porsche 911 is een thema waar je werkelijk eindeloos op kunt variëren. Porsche heeft natuurlijk zelf al talloze varianten van de 911 uitgebracht, maar vervolgens zijn er ook nog andere partijen die er weer hun eigen draai aan geven. Op Interclassics zijn daar een aantal interessante voorbeelden van te vinden.

We schreven al over een fraaie Von Schmidt en een Singer die we aantroffen op de beursvloer, maar er stond ook nog deze 911 van Zero Classics. Die naam doet misschien geen belletje rinkelen, maar dit is ook een Nederlands bedrijf.

In tegenstelling tot de Singer en de Von Schmidt is dit géén backdated 964. De basis voor deze auto was nog de klassieke 911, al gaat het wel om een laat exemplaar uit medio jaren ’80.

Dat is echter niet het belangrijkste verschil met de eerdergenoemde restomods. Het belangrijkste verschil zit ‘m in het ontbreken van een boxermotor. Je kijkt hier naar een volledig elektrische 911. De naam ‘Zero’ slaat dus op nul uitstoot.

Met het verwijderen van de motor verwijder je een groot deel van de charme van een klassieker, maar goed, je kunt het ook zien als een hele fraaie EV. En deze 911 is een stuk vlotter dan het origineel. Met 400 pk en 500 Nm koppel sprint deze elektrische Elfer in 3,5 seconde van 0 naar 100 km/u.

De auto is voorzien van een accu met een capaciteit van 70 kWh, die goed is voor een range van 400 km. Dat moet wel genoeg zijn voor een ritje op een zondagmiddag. En het gewicht? Dat komt uit op 1.400 kg. Dat is relatief zwaar voor een oude 911, maar alsnog lichter dan een 992…