Een politicus chauffeuren: hoe ingewikkeld is dat?

Waarschijnlijk ingewikkelder dan je denkt!

Zo moeilijk kan het niet zijn. Je rijdt een hooggeplaatste ambtenaar van A naar B. Je probeert zo vloeiend mogelijk te rijden zodat je vrachtje rustig door kan werken op de stoel rechtsachter, houd je mond als er niet tegen je gesproken wordt en zodra de politicus de auto verlaat houd je de deur open. Vergeet de paraplu niet als het regent en we zijn er wel zo ongeveer. Zou je denken.

Onlangs lekte een uitgebreide instructie voor de Amerikaanse politicus Todd Rokita, die senator van de Amerikaanse staat Indiana wil worden. Zijn chauffeur mag maar liefst 8 pagina’s aan voorschriften van buiten leren en daar staan enkele opvallende zaken tussen.

De chauffeur dient altijd een kop zwarte koffie bij zich te hebben als ‘ie Rokita thuis ophaalt. Verder zal de chauff altijd “The Football” bij zich moeten hebben: een doos met onder meer kauwgun, handzeep, visitekaartjes, flesjes water, zakdoekjes, een nietmachine en ga zo maar door. Dit was nog een van de eenvoudige zaken.

Rokita mag nooit worden gefotografeerd met een drankje in z’n hand. Daar mag de chauff voor zorgen, die er tevens voor verantwoordelijk is dat de politicus telefoon en portemonnee bij zich heeft als hij in de auto stapt. Verder moet de bestuurder altijd en tot in detail weten wat er per dag op het programma staat. Ook moet Rokita worden geïnformeerd over de mensen die hij gaat begroeten en waar hij deze aan kan herkennen.

Daarnaast moet de prullenbak in de auto altijd leeg zijn als Rokita wordt opgehaald. 10 minuten voor aankomst moet je trouwens even een mailtje sturen. Tijdens het rijden waarschuw je netjes als er plots moet worden afgeremd of als er een scherpe bocht aan zit te komen. Verder hou je gewoon je mond, want Rokita wil ongestoord kunnen werken op de achterbank.

Ook dient de chauffeur ervoor zorg te dragen dat irritante mensen op afstand blijven, maar wel zónder fysiek of verbaal geweld te gebruiken. Gênante foto’s moeten worden vermeden evenals gesprekken met téveel verslaggever. Het devies luidt in dit verband dan ook “Generally less is more”.

Een woordvoerder van Rokita liet weten dat een degelijke voorbereiding nu eenmaal bij het werk hoort. Zijn team vermoedt dat de memo is gelekt door een politicus waar hij al een poosje en vete mee heeft. Hoe het ook zij: wij zien bij nader inzien toch maar af van een chauffeursbaantje. Al zal vast niet elke politicus zó veeleisend zijn. (via: politico.com)