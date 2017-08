Max verklapt of ‘ie bij Red Bull wil blijven

Verstappen heeft uiteraard nog een contract voor enkele jaren met z'n renstal, maar wat gaat er daarna gebeuren?

Tijdens de DTM races op Zandvoort heeft Max Verstappen een tipje van de sluier opgelicht over zijn toekomst. De Limburger ligt nog vast tot eind 2019 en z’n contract heeft volgens Red Bull een afkoopsom van een gaziljoen euro’s, maar ondanks z’n leeftijd zal ook Verstappen aan de toekomst moeten denken.

Max herhaalt dat hij geen reden heeft om bij Red Bull te vertrekken als de renstal hem een competitieve auto biedt. Da’s momenteel helaas niet het geval. Het potentieel van de RB13 kon niet ten volle worden benut door een fout bij het interpreteren van gegevens uit de windtunnel. Daarnaast had met name Max in de eerste helft van het seizoen nogal eens te maken met panne.

Toch blijft het team hard werken om de auto te verbeteren en yada yada, dat kun je zelf allemaal wel invullen. Desalniettemin heeft Max een medium sappige uitspraak gedaan. Vooralsnog heeft hij geen intentie om Red Bull te verlaten nadat zijn contract afloopt. Wel verwacht hij dat het team hem binnen 2 à 3 jaar een auto geeft waarmee mee kan worden gedaan om de knikkers.

Mocht dat niet het geval zijn, dan zou het weleens zo kunnen zijn dat Verstappen kijkt of het gras elders groener is. Voor het zover is maakt Verstappen aankomend weekend z’n opwachting in in het Belgische (en uitverkochte) Spa, waar de heren na een zomerstop weer aan de slag mogen.