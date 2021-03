Eerste actiebeelden Pagani Huayra R hebben een 'maar' - Autoblog.nl

Voorlopig hebben we nog niets tastbaars gezien van de Pagani Huayra R, ook niet met deze actiebeelden in een video.

Eindelijk trok Pagani deze maand het doek van de brute Huayra R. Of nou ja, het uiterlijk van de hypercar werd door middel van wat computerplaatjes met de wereld gedeeld. We vergeven het de Italiaanse autofabrikant. Lamborghini en Ferrari maken zich hier ook soms schuldig aan. Meestal is het volgende wat die merken dan van zich laten horen wél het echte werk. Helaas is dat niet zo met Pagani.

Pagani heeft vol trots actiebeelden van de Huayra R gedeeld met de wereld in een spannende video. Fantastisch natuurlijk. Kom maar op met die V12 soundtrack. Op beelden is te zien hoe de track only hypercar op Imola een rondje doet. Wat je echter meteen ziet is dat het niet om echte videobeelden gaat. Wederom is het een animatie van de auto, met een computergeluid onder de beelden geplakt.

Dat is toch wel jammer van zo’n merk als Pagani. De auto’s zijn kunstwerken en zitten boordevol extreme details. Bij zo’n prachtig automerk voelt het dan een beetje goedkoop om, tot tweemaal toe, met een animatie van de nieuwste auto te komen. Het is net of je naar een replay van Forza of Gran Turismo zit te kijken. Je kunt de video hieronder zien. Laten we geduldig afwachten en hopen dat we de volgende keer wél de echte auto te zien krijgen.

Pagani Huayra R video