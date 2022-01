Opvolger Pagani Huayra is gelekt!

Pagani heeft blijkbaar de Huayra in de blender gegooid met een Zonda en daar is deze opvolger uit voortgekomen.

De inmiddels bejaarde Pagani Huayra krijgt over een niet al te lange tijd een opvolger. De Italiaanse autofabrikant zelf heeft nog geen beelden met de buitenwereld gedeeld. Maar het grote boze internet heeft al wel een plaatje gevonden. Waar je naar kijkt moet de opvolger van de Huayra voorstellen.

Al wel duidelijk is dat er meerdere varianten van het model komen. Met een V12, maar ook een volledig elektrische variant. Het model dat gelekt is moet duidelijk de variant met een verbrandingsmotor voorstellen. De dakluchthapper geeft dat weg. Over het uiterlijk gesproken. Zo vooruitstrevend als de Huayra op de Zonda was, zo ‘gewoontjes’ voelt dit nieuwe model aan. Er zijn zowel elementen van de Huayra als de Zonda te bespeuren. De kenmerkende buitenspiegels, maar ook het front oogt bekend. Het is onmiskenbaar Pagani.

Met het lek lijkt de onthulling van de Pagani Huayra opvolger aanstaande. De onthulling zou in juni of september van dit jaar zijn. Dat heeft Horacio Pagani bekendgemaakt. Het model is nu nog bekend onder de codenaam C10. Mocht je interesse hebben, dan hebben we een vervelende mededeling voor je. De nieuwe hypercar is volgens Pagani nu al uitverkocht. Klanten die interesse hadden moesten een aanbetaling doen van maar liefst 300.000 euro.

Via cochespias op Instagram