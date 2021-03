De Pagani Huayra R: circuitmonster met ongeblazen V12 - Autoblog.nl

Het geluid is niet het sterkste punt van de Huayra, maar dat is bij deze hardcore circuitversie wel anders.

Auto’s met een twaalfcilinder behoren tot de laatsten der Mohikanen. Dat geldt des te meer voor atmosferische twaalfcilinder. De Pagani Huayra beschikt wel een twaalfcilinder, maar die is voorzien van twee turbo’s. Daardoor komt de Huayra qua geluid helaas niet in de buurt van zijn voorganger.

Dat probleem is nu echter opgelost. Pagani presenteert namelijk de Huayra R. Mét atmosferische V12. Iedereen die een beetje thuis is in de varianten van de Zonda weet waar de R voor staat. Dit is de circuitversie van de Huayra, zoals de Zonda R de circuitversie van de Zonda was.

Aangezien deze Huayra dus niet hoeft te doen aan de eisen van een straatlegale auto konden Horacio Pagani en zijn team helemaal los gaan. Ze ontwikkelden een nieuwe 6,0 liter V12 voor de auto: de V12-R. Deze levert zonder enige hulp van turbo’s 837 pk bij 8.250 toeren en 750 Nm koppel bij 5.500 toeren. Met 198 kg is het ook een erg licht blok, hoewel niet zo extreem licht als de Cosworth V12 uit de Gordon Murray Automotive T.50. Tot wat voor prestaties deze monsterlijke Huayra in staat is, laat Pagani nog niet weten.

De V12 wordt in elkaar geschroefd in Affalterbach, maar waar je denkt. Pagani heeft dit keer de handen ineengeslagen met HWA, een raceteam dat net als AMG onderdeel is van Daimler. Zij zijn ook medeverantwoordelijk voor de nieuwe sequentiële zesbak die 80 kg weegt. Het totale gewicht onder de 1.000 kg brengen is niet gelukt. De Huayra legt in totaal 1.050 kg aan gewicht op de schaal, 20 kg minder dan de Zonda R.

De uitlaatgassen van de twaalfcilinder worden afgevoerd via een eveneens nieuw uitlaatsysteem, vervaardigd uit een Inconel-legering. De buizen van het uitlaatspruitstuk zijn van gelijke lengte, wat zou moeten zorgen voor een optimaal geluid. Volgens Pagani klinkt de auto als F1-auto’s van weleer. Dat klinkt ons als muziek in de oren. In de onderstaande video krijgen we al een voorproefje van de soundtrack.

Foto’s heeft Pagani helaas nog niet, dus we moeten het even doen met renders. Wat als eerste opvalt zijn de deuren. De Pagani Huayra R heeft namelijk niet meer de kenmerkende gullwings, maar butterfly doors. Dat zal vast iets te maken hebben met de vin op het dak.

De deuren zijn uiteraard niet het enige wat er aan het uiterlijk veranderd is. De Huayra heeft een complete metamorfose ondergaan (om even in vlindertermen te blijven). Een roof scoop, een vin op het dak, een enorme spoiler, een gigantische diffuser: de Italianen hebben alles uit de kast getrokken. Daarbij is echter het esthetische aspect niet uit het oog verloren. Bij de Huayra Imola was dat wel een beetje het geval.

Het aanschaffen van zo’n Pagani Huayra R is maar voor heel weinig mensen weggelegd. Ten eerste omdat er een prijskaartje van €2,3 miljoen aan hangt. Ten tweede omdat er maar 30 stuks van gebouwd zullen worden. Op is op dus. Hoewel je het nooit weet met Pagani. Misschien komen ze over een paar jaar nog wel met een Huayra R Revolución.