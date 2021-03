Toyota stuurt Yaris Cross Adventure de hoogte in - Autoblog.nl

Warempel, de Yaris als een SUV. Bij Toyota geloven ze daarin met deze nieuwe Yaris Cross Adventure.

De Aygo komt in een volgende generatie terug als een crossover en nu zet Toyota de Yaris op hoge poten met de Cross Adventure. Het moet toch niet gekker worden. Het verkoopt nu eenmaal en daar is weinig tegenin te brengen. Deze compacte SUV gaat het in de bizar drukke B-segment zoeken.

Bizar druk? Ja nogal. Als de B-segment crossovers en SUV’s een bos zou zijn, dan kon je er een nationaal park van maken. Van de Audi Q2 tot de Volkswagen T-Roc en van de Peugeot 2008 tot de Renault Captur. In dit druk bevochten segment komt de Toyota Yaris Cross Adventure een plekje zoeken.

De looks van de hatchback komen duidelijk terug in dit model. Het staat alleen wat hoger allemaal. Nog even en je kunt straks vanuit je lage coupé onder auto’s doorkijken in het dagelijkse verkeer met al die crossovers en SUV’s om je heen.

De Crossover elementen van dit model zijn de kunststof beschermingsdelen van de voor- en achterbumper. Verder zijn de dakrails zilver gespoten en staat het model op 18-inch lichtmetalen wielen. De auto is uitgerust met de bekende hybride aandrijflijn met 115 pk.

Toyota lanceert de nieuwe Yaris Cross Adventure als Launch Edition met wat extra’s. De crossover uit Japan moet dit najaar op de markt verschijnen. Prijzen van het model maakt Toyota later dit jaar bekend.