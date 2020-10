Eerste auto verkocht op The Collectables - Autoblog.nl

Natuurlijk mag je sceptisch zijn of er niet in geloven. En het is ook zo: één zwaluw maakt nog geen zomer. Toch kunnen The Collectables de eerste successen claimen!

Die erg lekkere BMW M5 Touring is de eerste auto die via The Collectables naar een nieuwe baas gaat, verkocht dus. Natuurlijk wensen we hem heel veel rijplezier en luisterplezier, de V10 gaat zeker weer harten doen smelten.

Het mooie van een veilingsite is dat verkoper en koper samen bepalen wat de marktprijs is. De reserveprijs voor de M5 Touring is gehaald en het hoogste bod was in dit geval € 40k + commissie.

Op het moment van schrijven verloopt ook bijna veiling nummer 2, die van een handgeschakelde Ferrari F355 Spider.

Ook druppelt het eerste nieuwe aanbod binnen, met nog meer moois in de pijplijn. Dus mocht je nog iets zoeken: er zijn de afgelopen dagen een Ferrari-rode Abarth 595 Pista, een BMW Z4 Coupé, een Land Rover Defender 130 en een Mercedes-Benz 380SL bijgekomen. Lekker divers dus!

De naam “Collectables” werkt soms misschien ook iets te goed. Ze krijgen echt prachtige auto’s aangeboden, maar zijn ook op zoek naar meer recente auto’s. Bijvoorbeeld nette hothatches. Dus neem vooral contact op via de website van the Collectables.