Koop de onopvallende Ferrari van Leipo Elkann

En met het kopen van deze Ferrari doe je nog een goede daad ook…

Lapo Elkann kennen we als de nazaat van Gianni Agnelli. In die hoedanigheid is hij schatrijk en heeft hij ook het een en ander in de melk te brokkelen bij Fiat. Ondanks dit alles is hij echter heel gewoon gebleven. Lapo houdt er niet van om op te vallen. Kijk maar naar zijn Ferrari 458.

Op het eerste gezicht lijkt dit gewoon een 458 die door de lokale wrapboer is voorzien van een camouflageprintje. Schijn bedriegt echter: deze Ferrari is zo uit de fabriek komen rollen. Dat blijkt al snel als je het interieur en de motorruimte nader bestudeert.

Normaalgesproken zegt Ferrari niet zomaar overal ‘ja’ op, maar Lapo Elkann kunnen ze natuurlijk niet weigeren. Lapo is niet alleen lid van de Agnelli-familie, hij zit ook in de raad van bestuur bij Ferrari, terwijl zijn broer John daar de scepter zwaait. Oftewel: er zat voor Ferrari niets anders op dan aan de bijzondere wensen van meneer Lapo te voldoen.

En die zijn heel bijzonder. Het camouflagepatroon aan de buitenkant is nog tot daaraan toe, maar het interieur is ronduit weerzinwekkend. Daar is het camouflagepatroon namelijk gecombineerd met bruin leer, groen carbon en knalrode logo’s. Er zijn mensen voor minder op de zwarte lijst gezet door Ferrari.

Er is eigenlijk maar één goede reden om de 458 van Lapo Elkann te kopen. Dat is het feit dat een deel van de opbrengst naar een goed doel gaat. De auto wordt door RM Sotheby’s geveild in Monaco, en 20% gaat naar Save the Children. Het is overigens niet de eerste keer dat deze auto wordt geveild voor een goed doel: in 2010 werd deze Ferrari op een benefietveilig afgehamerd op €1 miljoen.

De 458 is dus al een tijdje niet meer in het bezit van Lapo Elkann, maar zijn smaak is nog niks verbeterd. Hij heeft recent namelijk een Purosangue in camouflagetrim aangeschaft.