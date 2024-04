Koop een 911 Turbo met 520 pk en een handbak

Er kan geboden worden op een 996 Turbo met Manthey-tuning. En een lekker kleurtje krijg je er ook nog gratis bij.

Wil je meer dan 500 pk en een handbak in een Porsche? Dan heb je niet veel keuze. Dan kom je echt uit bij auto’s als een 997 GT2 of een nieuwe 992 GT3. We hebben echter nog een andere optie voor je: een 996 Turbo.

De 996 Turbo had standaard ‘slechts’ 420 pk, maar dit gele exemplaar is niet standaard. Het Mezger-blok nodigde uit voor tuning en daar is in dit geval dankbaar gebruik van gemaakt. Deze 996 Turbo is opgevoerd door Manthey, natuurlijk niet de eerste de beste tuner.

De auto is voorzien van de Manthey K520-kit, die onder meer bestaat uit grotere turbo’s (afkomstig van de GT2), een grote intercooler, een aangepast in- en uitlaattraject en aangepaste koeling. Uiteraard is ook het motormanagement (Motronic) aangepast. Dit alles resulteert in 520 pk en 700 Nm aan koppel.

100 pk en 140 Nm erbij is niet niks, dus voor de volledigheid heeft Manthey ook de koppeling versterkt én een nieuw remsysteem gemonteerd. Dat is afkomstig van de 996 GT3 Cup. Ze leveren dus geen half werk bij Manthey.

Deze 996 Turbo valt ook lekker op, dankzij de gele kleur. We moeten er wel bij zeggen dat dit een wrap is, in de basis is deze auto Sealgrau Metallic. Daar zie je echter niks meer van terug, want deze auto is wel goed gewrapt. Zelfs de achterkant van de sportstoelen zijn meegenomen, zodat het interieur mooi matcht met de buitenkant.

Het betreft een origineel Nederlandse auto, met een respectabele kilometerstand van 218.950 km. De motor heeft er echter minder kilometers op zitten, want die is bij 127.100 km vervangen. Dat is ook het moment waarop de Manthey-kit is geïnstalleerd.

Mocht je wel interesse hebben in een Porsche met meer dan 500 pk en een handbak, dan kun je terecht bij The Collectables. Daar wordt de auto momenteel geveild. Op het moment van schrijven is het hoogste bod €40.000 en je kunt nog meebieden tot en met donderdag 20.00.