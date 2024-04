Koop de helm waarin Niki Lauda zijn beruchte ongeluk had

Een helm met een verhaal, dit stukje F1-historie van Niki Lauda.

Je kunt op veilingen allerlei Formule 1-merchandise kopen. Gedragen pakken van F1-coureurs, oude helmen, soms zelfs oude Formule 1 auto’s. Maar dit is echt een uitzondering. Een stukje historie met een scherp randje. Je kunt namelijk de helm kopen waarmee Niki Lauda zijn beruchte ongeluk had in 1976.

Niki Lauda helm veiling

De vraag is of zo’n helm niet gewoon thuishoort in een museum in plaats van ergens bij een particulier op de plank. Misschien moet een museum dan maar meebieden, want tijdens het F1-weekend in Miami organiseert Bonhams een grote veiling. Onder andere de bijzondere helm van Niki Lauda gaat onder de hamer.

Je hoeft niet bang te zijn dat een stuk smeltend hoofd van Lauda aan de binnenkant zit. Kenners weten dat bij de bizarre crash in Duitsland de helm van de coureur loskwam. Vervolgens werd Niki blootgesteld aan de enorme vlammenzee door de crash, met fikse brandwonden tot gevolg.

Tot zijn dood in 2019 droeg Lauda de littekens van de crash in 1976 met zich mee. De crash gebeurde tijdens de Grand Prix van Duitsland. In de tweede ronde van de race verloor Lauda de macht over het stuur, bij het ongeluk vloog zijn auto door de impact in de fik.

Hoewel Niki Lauda gelukkig de crash wist te overleven, is het toch wat luguber om zo’n helm op de kop te tikken. Je hebt in elk geval wat uit te leggen als je visite krijgt en ze zien de helm op de plank staan.

De Oostenrijkse autocoureur werd een levende legende toen hij 42 dagen na het ongeluk alweer te vinden was in een F1-auto. Niemand zag aankomen dat Lauda al zo snel zou terugkeren in de Formule 1. Hij nam deel aan de Grand Prix van Italië en wist knap als vierde te eindigen.

Veilinghuis Bonhams verwacht een opbrengst tussen de 47.000 en 56.000 euro voor de helm. Een deel van de opbrengst van de veiling gaat naar Unicef.