Video – Rijden met de überzeldzame Mercedes E60 AMG

De E60 AMG is een zeldzaamheid met een machtige 6,0 liter V8.

Een AMG is tegenwoordig een massaproduct, maar in de jaren ’80 en vroege jaren ’90 was dat nog anders. Toen waren AMG’s nog zeer exclusief. Dat geldt zeker voor de auto waar we nu mee rijden: een Mercedes E60 AMG.

De E60 is gebaseerd op de Mercedes 500E, van zichzelf ook al geen lullige auto. Zoals jullie ongetwijfeld weten werd deze ontwikkeld én gebouwd door Porsche. De 500E combineerde een 326 pk sterke 5,0 liter V8 met een ingetogen uiterlijk.

AMG deed daar nog een schepje bovenop, door van de 5,0 liter V8 een 6,0 liter V8 te maken. Ook de zuigers, nokkenas en het inlaattraject werden aangepast. Dit alles resulteerde in 381 pk en 580 Nm aan koppel op papier. Dat is echter een bescheiden opgave, want dit exemplaar deed op de rollenbank 418 pk.

Ondanks het feit dat er een monsterlijke V8 onder de kap lag, bleef het ingetogen uiterlijk grotendeels intact. Het zijn vooral de uitlaten die verraden dat het hier om een dikke AMG gaat. Daarnaast is de E60 AMG voorzien van een subtiel bumperpakketje. De 17 inch EVO II-velgen zijn natuurlijk heel gaaf, maar die had de standaard E500 Limited ook.

We zeiden al dat de Mercedes E60 AMG zeldzaam is, maar deze auto écht heel zeldzaam. In totaal zijn er maar 147 gebouwd, en daarvan zijn er maar 45 gebaseerd op de 500E Limited. Je raadt het al: dit is er één van. Je kijkt hier naar de meest gewilde versie van de 500E.

Dit exemplaar rolde in 1995 van de band in Duitsland en heeft vervolgens de meeste kilometers gemaakt in Japan. Daar zijn ze natuurlijk verzot op dikke Mercedessen. De auto is in 2021 geïmporteerd naar Nederland en heeft nu 145.661 km op klok. En hij kan van jou zijn, want de auto wordt momenteel geveild op The Collectables. Meebieden kan nog tot en met dinsdag 20.30!

Wat Wouter – zelf een voormalig 500E-eigenaar – van deze Mercedes E60 AMG vindt zie je in de video!