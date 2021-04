Officieel: drie sprintraces dit F1 seizoen! - Autoblog.nl

De kogel is door de kerk: er gaan dit seizoen definitief sprintraces komen in de Formule 1.

Nu Mercedes en Red Bull eindelijk aan elkaar gewaagd zijn is het eigenlijk helemaal niet meer nodig om de Formule 1 op kunstmatige wijze spannender te maken. Toch worden de plannen voor de spintraces die op tafel lagen nu doorgezet. Zojuist is officieel bekendgemaakt dat er dit seizoen – in navolging van de Formule 2 – ook in de Formule 1 sprintraces komen.

Het was te verwachten dat de sprintraces groen licht zouden krijgen. In februari hadden de teams al aangegeven positief tegenover de plannen te staan. Daar is geen verandering in gekomen: er is vandaag gestemd en alle partijen waren unaniem voor. Daarmee is de kogel dus definitief door de kerk.

Dit betekent concreet dat er dit seizoen drie sprintraces verreden worden. Om welke Grand Prix het gaat is nog niet bekendgemaakt. Men sprak eerder van Canada, Italië en Brazilië, maar dat is in ieder geval gedeeltelijk onjuist. De FIA verklapt namelijk al wel dat het om twee Europese races gaat. Er wordt nu gesproken over de GP’s van Groot-Brittannië, Italië en Brazilië.

Enfin, wat houdt zo’n sprintrace precies in? De startvolgorde wordt op vrijdag bepaald tijdens een normale kwalificatie. Vanaf dat moment gaan de auto’s in parc fermé en mogen er dus geen aanpassingen meer gedaan worden. Vervolgens zal op de zaterdagmiddag de sprintrace gehouden worden, die 100 km lang zal zijn. De uitslag hiervan zal de startopstelling tijdens de uiteindelijke race bepalen. Het raceweekend komt er dan als volgt uit te zien, om het even overzichtelijk te maken:

Vrijdag:

60 minuten eerste vrije training (twee sets banden naar keuze)

Normale kwalificatie (vijf sets softs)

Zaterdag:

60 minuten tweede vrije training (één set banden naar keuze)

100 km sprintkwalificatie in de middag (twee sets banden naar keuze)

Zondag:

Grand Prix (twee overgebleven sets banden)

De sprintrace geldt niet alleen als kwalificatie voor de race, er worden ook de eerste punten uitgedeeld. Degene die als eerste finisht in de sprintrace krijgt drie punten, de tweede plaats is goed voor twee punten en degene die als derde over de streep komt krijgt één punt.

Met dit nieuwe format hoopt de Formule 1 meer actie te creëren en non-topteams een kans te geven om hun kansen op zondag te vergroten. We zijn benieuwd of dat inderdaad zo gaat uitpakken. Als de geruchten kloppen en de Britse GP de primeur krijgt, gaan we het over een kleine drie maanden meemaken.