Eerste hete info over nieuwe Audi RS3 bekend

De huidige generatie Audi RS3 is nog kakelvers, maar er is al info over de nieuwe bekend.

De huidige generatie Audi RS3 is een laatste der mohikanen. Zoals wel meer met sommige auto’s die nu nog verkocht worden. De hot hatch heeft een ‘ouderwetse’ 2.5 TFSI onder de kap. Een vijfcilinder met turbo die hemels klinkt.

De volgende generatie RS3 zal zeker niet deze vijfpitter gaan krijgen. Daar komt een elektrische aandrijflijn voor de in de plaats. Bij Autocar weten ze alvast de eerste info te melden over het model.

A3 = elektrisch

Allereerst stelt de bron dat de volgende generatie Audi A3 geen benzine of dieselmotoren krijgt. De hatchback, inclusief de RS3, wordt volledig elektrisch. In de basis zou de A3 achterwielaandrijving krijgen, met vierwielaandrijving als optie. Verder spreekt men over maximaal 640 kilometer aan actieradius.

Deze elektrische A3 moet het onder andere gaan opnemen tegen de Volkswagen ID.3. De vijfde generatie A3 staat op de agenda voor 2027. Dat duurt nog wel even dus.

Nieuwe Audi RS3

Het topmodel is natuurlijk de Audi RS3. Dit moet een elektrisch kanon worden in een compact formaat. Denk aan vierwielaandrijving en een sprint naar de honderd in zo’n 3,7 seconden. De beleving zal niet zo gaaf worden als met de vijfcilinder, maar ja. Dit is nu eenmaal waar we het mee moeten doen.

SSP

De nieuwe Audi A3 komt op het nieuwe SSP-platform te staan. Nu staan de elektrische producten van de Volkswagen Groep nog op het MEB-platform. Het SSP-platform is de volgende stap in elektrificatie. Denk aan betere laadsnelheden met een ondersteuning voor een 800V structuur. En een betere structuur voor de accucellen, wat weer resulteert in een goede actieradius.

Dat de vijfde generatie A3 elektrisch wordt is geen verrassing. Vanaf 2026 heeft Audi de ambitie om het modellengamma volledig de elektrificeren.