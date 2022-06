Manhart doet wat Audi niet deed met de nieuwe RS3

Audi was nog wat vergeten met de nieuwe RS3, maar Manhart zet dit eventjes recht.

Je hebt nooit genoeg pk’s. Dat is in ieder geval hoe veel mensen er tegenaan kijken tegenwoordig. De lat wordt ook iedere keer weer hoger gelegd. Over vermogens waar we vroeger stijl van achterover vielen halen we nu onze schouders op.

De pk-wedloop is terug te zien in alle segmenten. Ook bij de hot hatches. De nieuwe Audi RS3 heeft bijvoorbeeld 400 pk. Als je er over nadenkt is dat idioot veel voor een B-segment hatchback. Even voor de goede orde: een Ferrari 360 Modena had ook 400 pk.

Nu is de Audi RS3 eigenlijk een slecht voorbeeld. Dit is namelijk een zeldzaam geval van een auto die niet meer vermogen heeft gekregen dan zijn voorganger. Dat was Audi even vergeten. De RS3 heeft wel 20 Nm extra koppel gekregen.

Mocht je dit zwaar teleurstellend vinden, dan heeft Manhart een oplossing. Deze tuner is vooral bekend van hun werk met BMW’s, maar ze zijn al een tijdje hun horizon aan het verbreden. De nieuwe Audi RS3 nemen ze daarom ook onder handen.

Manhart geeft de Audi RS3 in één klap 100 pk extra, waardoor je uitkomt op 500 pk. Dat is dus 100 pk per cilinder. Helemaal nergens voor nodig, maar nu heb je tenminste wel meer vermogen dan de vorige RS3.

Manhart heeft nog meer upgrades voor de RS3 in petto, maar daar treden ze nog niet over in detail. Wel delen ze alvast plaatjes van een RS3 in Manhart-trim. We zien dus de gebruikelijke goudkleurige decoratie en 20 inch Manhart-velgen. De RS3 is ook verlaagd en voorzien van een nieuwe rvs uitlaat.

Meer details – inclusief de prijzen – zal Manhart ongetwijfeld later nog bekend maken. Maar je weet bij deze alvast waar je terecht kunt als je het gevoel hebt dat je RS3 nog 100 pk tekort komt.