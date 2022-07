Goedkoper autorijden met kilometerheffing voor EV’s?

Stellantis komt met een soort ‘km-heffing’, waardoor een EV betaalbaarder moet worden voor de massa.

Het bedrijf Stellantis is een mobility-bedrijf dat verschillende soorten van mobiliteit aanbiedt. Nu komt het met een nieuwe variant om een EV te leasen. Voor haar volledig elektrische modellen komt het met een huursysteem, waarbij de gebruiker een vergoeding betaalt per gereden kilometer. Natuurlijk moet je eerst een kleine aanbetaling doen en ook nog een vast maandbedrag betalen.

‘Km-heffing’ voor EV

Je kan (nog) niet alle auto’s bestellen met deze constructie. De zogenaamde ‘Electric As You Go’ is verkrijgbaar voor de Peugeot e-208, Opel Corsa-e en de Opel Mokka-e. Ben je in de markt voor een dergelijke auto dan moet je dus eerst een aanbetaling doen. Het maandbedrag is vanaf 110 euro. Hiernaast komen de kosten voor de gereden kilometers. Dit gaat je 7 cent per kilometer kosten met een minimum van 500 kilometer per maand. Ben je in de markt voor een kleine elektrische auto, dan kan het een goede deal zijn.

Het systeem is niet nieuw, in Frankrijk wordt er al gebruik van gemaakt. Andere landen volgen dus nu. Toch zit er voor ons in Nederland nog wel een beperking aan vast, namelijk dat je er nu alleen gebruik van kan maken als je een oude diesel van voor 2011 inruilt. Of een benzine auto van voor 2006. Dit om het wagenpark ‘groener’ te maken.

Wees gerust, je hoeft niet zelf de kilometers bij te houden. Dit wordt gedaan door de connectivity mogelijkheden die in alle elektrische auto’s van het bedrijf zitten. De techniek is ontwikkeld door Opel Bank, PSA Bank en e-Mobility Business Unit van Stellantis zelf.

Doel

De totale kosten moeten beter afgestemd worden met het werkelijke gebruik, aldus het bedrijf. Hiermee spelen ze in op de populariteit van betalen naar gebruik. Stellantis zegt in een persbericht dat dit nieuwe systeem de weg opent naar ‘vrijheid, eenvoud een duurzaam rijden’.