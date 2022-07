BMW XM krijgt lekkere kleuren om uit te kiezen

Het gerucht gaat dat de BMW XM unieke kleuren krijgt, waarmee je de toch al unieke auto nog specialer kan maken.

De BMW XM krijgt vermoedelijk een spannend kleurenpalet. De auto is al opvallend, maar dat maakt BMW niks uit en introduceert opvallende kleuren. Precies zoals het hoort bij het nieuwe funky design.

Kleuren voor de BMW XM

Er zitten kleuren tussen die we al kennen van andere BMW’s. Maar er zullen ook enkele nieuwe zijn, dit zegt onder andere gebruiker ynguldyn op het forum van Bimmerpost. Dravit Grey, Oxide Grey II, Carbon Black en Marina Bay Blue zijn bijvoorbeeld bestaande BMW-kleuren. Er komt echter minstens één geheel nieuwe kleur, Cape York Green. Er zullen ook verschillende “Labels” -modellen zijn die waarschijnlijk unieke kleuren en specificaties zullen hebben.

Voor zover we weten, zal de hiërarchie van de BMW XM een beetje verwarrend zijn. Daar hebben wel meer merken op dit moment last van (hallo Mercedes). De geruchtenmolen produceert een BMW XM 50e, het instapmodel met zescilinder hybride. Dan is er nog de normale BMW XM, die een hybride V8-opstelling met 650 pk zal hebben. Aan de bovenkant bevindt zich een BMW XM Label, dat de volwaardige V8-hybride aandrijflijn van 750 pk krijgt. De XM Label zal waarschijnlijk verschillende speciale edities hebben, met exclusieve kleuren en specificaties, maar met dezelfde aandrijflijn. Genoeg om uit kiezen dus.

Verwarrend

BMW heeft de structuur voor de XM nog niet volledig onthuld, dus het kan zeker nog veranderen. Hopelijk wordt alles duidelijk wanneer de XM eindelijk wordt onthuld. En zoals altijd kunnen dingen veranderen totdat de auto’s in de verkoop gaan.

Waar we wel vrij zeker van zijn is dat de BMW XM stijlvolle kleuren krijgt. Ook zal je kunnen kiezen uit verschillende pakketten, dit omdat de auto het nieuwe vlaggenschip van het merk is. Hierbij horen gave kleuren, speciale edities en enorm veel power. Niet iedereen zal het ontwerp waarderen maar dat het een opvallende auto is, is zeker.